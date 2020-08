De ce ești atât de obosită dimineața: Unde greșești și cum îți recapeți energia

Oricât ai dormi, uneori te trezești dimineața obosită și ai un tonus slab toată ziua. Dar dacă ți se întâmplă tot mai des asta, trebuie să știi cu ce te confrunți.



Daca inainte de inceperea pandemiei aveai un program riguros si reuseai sa te trezesti fara probleme la o ora matinala, e posibil ca acum sa opresti alarma de mai multe ori, sa te dai jos din pat mai tarziu si totusi sa te simti obosita dimineata.



Nu este ceva neobisnuit si exista mai multe explicatii logice, scrie Well+Good. In primul rand, toate emotiile negative si ingrijorarile legate de pandemie atarna greu si nu se topesc peste noapte.



„Stresul este extrem de solicitant si poate duce la oboseala”, spune Shelby Harris, experta in somn si autor al volumului „The Women’s Guide to Overcoming Insomnia”.



„Cand ne aflam sub stres cronic continuu, avem de multe ori un nivel ridicat de cortizol, hormonul stresului. Nivelurile inalte de cortizol duc deseori la cresterea oboselii, a depresiei si anxietatii”, arata ea.



Cand te afli intr-o asemenea situatie, depresia si anxietatea, despre care Dr. Harris spune ca sunt in crestere, pot, de asemenea, sa provoace oboseala.



Stresul si anxietatea, principalele frane ale somnului



Pe langa oboseala indusa de stres, expertul arata ca un alt motiv pentru care nu te simti in forma dimineata ar putea fi lipsa somnului de calitate noaptea.

Ingrijorarea starnita de pandemie iti poate compromite in mai multe feluri igiena somnului. In primul rand, stresul si anxietatea generate de COVID-19 te pot impiedica sa adormi usor si sa-ti continui somnul. Apoi, multi oameni au un ecran pe care il folosesc stand in pat sau pe canapea – fie ca e televizor, telefon, tableta sau laptop – pentru a ramane informati despre evolutia pandemiei sau, dimpotriva, pentru a se deconecta. Dar ecranele sunt dusmanii somnului de calitate.



Si inca ceva, adauga Dr. Harris: „Multi dintre noi au inceput sa se culce mai tarziu” – orice elev sau student poate confirma ca atunci cand te culci tarziu, dimineata nu prea ai chef de treaba.



Exista si alte moduri in care stilul de viata afecteaza felul in care te simti dimineata. De exemplu, cei mai multi dintre noi sunt mai sedentari acum decat in mod normal, si astfel ne simtim iesiti din forma. In plus, avem o expunere redusa la lumina soarelui, despre care studiile au aratat ca ne ajuta sa ne energizam si ca ne regleaza ritmul circadian. Fara lumina naturala, alunecam intr-o stare de moleseala, lene, nepasare, din care simtim ca ne desprindem cu greu.



Cum scapi de oboseala de dimineata?



Intrucat cauzele sunt multiple, poate fi dificil sa faci corectiile necesare. Dar Dr. Harris spune ca, daca le iei pe rand, poti iesi din acest cerc vicios care alimenteaza oboseala resimtita dimineata.



„Daca esti stresat, nu ai un somn de calitate, nu beneficiezi de suficienta lumina, alege un lucru pe care sa-l schimbi ca sa imbunatatesti situatia in decurs de o saptamana. Cauta, de exemplu, sa ai cat mai multa lumina naturala posibil. Daca nu-i de ajuns, atunci lucreaza la reducerea stresului. Daca nici asta nu-i suficient, atunci ocupa-te serios de problemele legate de somn, cum ar fi o terapie cognitiva pentru insomnie”, recomanda experta.



Iar data viitoare cand te vei mira ca te simti asa de obosita in fiecare dimineata, sa stii ca nu esti singura; e o perioada grea, epuizanta pentru toata lumea, subliniaza publicatia citata. Desigur, poti sa depistezi factorii care te fac sa te simti fara vlaga cand te trezesti, dar nu trebuie sa te superi pe tine daca ti se mai intampla sa opresti alarma o data, de doua ori, de trei ori.