Ce spun astrele azi, 1 august

Berbec

Astazi veti reusi sa cadeti de acord in familie asupra problemelor comune, asa ca nu va faceti prea multe griji pentru provocarile ce ar putea sa apara. Incercati sa nu lasati pe saptamana viitoare ceea ce puteti face astazi, deoarece riscati sa va mariti singur nivelul de stres. In ceea ce priveste sanatatea voastra, s-ar putea sa va supere retentia de apa, iar acest lucru poate fi usor influentat de temperaturile extreme de afara. Aveti grija sa va protejati atunci cand petreceti mult timp in caldura. Incercati sa fiti mai atenti la starile emotionale ale celor dragi si sa le oferiti un sfat sau sprijinul vostru atunci cand este nevoie.



Taur

Astrele anunta o perioada frumoasa pentru viata sentimentala, cu trairi emotionale care va vor incanta. Daca nu ati avut parte de prea multa aventura din acest punct de vedere, s-ar putea ca partenerul sa va faca o surpriza romantica sau sa intalniti pe cineva nou, care sa va trezeasca sentimente nebanuite. Orice s-ar intampla, veti simti ca iubirea pluteste in aer! Este posibil sa apara unele probleme la locul de munca, cel mai probabil deoarece sunteti cu capul in nori; cu putina perseverenta veti reusi sa iesiti cu bine din orice situatie. Ar trebui sa depuneti mai mult efort pentru sanatatea voastra si sa optati pentru mancarea gatita acasa.



Gemeni

S-ar putea ca sentimentele celor din jur sa va para ascunse sau greu de citit, iar acest lucru ar putea sa va afecteze relatiile; faptul ca nu intelegeti va poate face susceptibili. Nu va asteptati ca cei dragi sa tina minte fiecare favoare pe care le-o faceti, deoarece o relatie de prietenie nu se bazeaza pe acest lucru! Incercati sa fiti atenti atunci cand cheltuiti bani online, deoarece veti avea tendinta sa va depasiti limita; este mult mai usor sa respectati un buget atunci cand puteti verifica suma ramasa in portofel. S-ar putea ca atitudinea cuiva de la locul de munca sa va deranjeze, insa nu lasati ca aceasta problema sa evolueze intr-un conflict.



Rac

Ar trebui sa va ganditi mai bine la directia in care doriti sa o ia cariera voastra, deoarece acum este timpul perfect pentru a va face curaj si a risca putin, precum si a alege optiunea sau optiunile care va fac fericiti. Este posibil sa observati ca lipsa de diplomatie va poate afecta foarte usor relatiile. Nu insistati asupra unui subiect daca cineva drag se arata deranjat de acesta! Incercati sa depuneti mai mult efort pentru a va ingriji de dantura voastra. Daca suferiti de o durere de dinti sau o sensibilitate acuta, o programare la medicul dentist v-ar putea ajuta! S-ar putea sa aveti probleme cu terminarea proiectelor personale.



Leu

In aceasta perioada s-ar putea sa simtiti nevoia de o pauza de la socializare in urma unui conflict sau a unei situatii tensionate care a degenerat. Veti prefera propria companie si s-ar putea sa alegeti o seara petrecuta citind o carte buna in locul unei cine in oras cu prietenii – iar acest lucru v-ar putea ajuta mult! Astazi veti fi visatori si veti adauga un strop de creativitate in tot ceea ce faceti, in special la locul de munca. Incercati sa va organizati mai bine timpul si separati munca de distractie, deoarece va asteapta o saptamana cu multe responsabilitati. S-ar putea sa calatoriti in afara orasului in acest weekend.



Fecioara

S-ar putea ca in aceasta perioada sa faceti o schimbare importanta in viata voastra, iar acest lucru va va determina sa abordati noi perspective in tot ceea ce faceti. Daca ati economisit in ultima vreme, este posibil ca astazi sa se iveasca ocazia sa investiti in ceva ce va doriti de foarte mult timp; faceti-o, insa, cu inteligenta. Incercati sa petreceti mai mult timp in propria companie, facand ceea ce va place. De exemplu, daca de curand ati gasit un nou hobby, veti observa cum acesta va poate ajuta foarte mult starea de spirit. Nu va faceti insa griji pentru relatiile personale, deoarece cei dragi va vor face o surpriza placuta.



Balanta

Astazi veti reusi sa va bucurati de relatii foarte bune cu cei dragi, precum si cu alte persoane de care va simtiti apropiati. S-ar putea ca cineva sa va surprinda prin atitudinea sa fata de o problema, iar acest lucru va va ajuta sa va apropiati de persoana respectiva. Este posibil ca la locul de munca sa fi acceptat prea multe proiecte, iar acest lucru a devenit o sursa de stres. Incercati sa delegati o parte din responsabilitati pentru a va asigura ca fiecare proiect primeste atentia necesara, iar voi nu sunteti coplesiti! S-ar putea sa cunoasteti pe cineva nou in aceste zile, iar acest lucru ar putea da startul unui nou flirt. Aveti insa grija la buget!



Scorpion

S-ar putea sa fiti pusi in pozitia de a rezolva un conflict la locul de munca, insa cu diplomatie si rabdare, nimic nu este imposibil! Daca v-ati pus in plan sa abordati un stil de viata mai sanatos, veti observa in aceste zile cum totul decurge bine. Aveti insa grija la consumul de apa, deoarece aceasta este cea mai mare provocare a voastra. Incercati sa va inconjurati cu ganduri bune dimineata pentru a avea o atitudine buna pentru tot restul zilei. Este posibil ca cineva drag sa aiba nevoie de un sfat din partea voastra, iar acest lucru va deveni o responsabilitate importanta pentru voi; nu va implicati direct, daca nu vi se cere acest lucru.



Sagetator

Astazi veti gasi un sprijin in cineva drag si s-ar putea sa va aratati mai vulnerabili cu sentimentele voastre; contextul astral arata clar o vulnerabilitate in plan emotional. S-ar putea sa fie nevoie de multa diplomatie la locul de munca in urma unui conflict intre colegi. Incercati sa nu luati partea nimanui si veti reusi sa gasiti o solutie pentru aceasta situatie. Atunci cand reusiti sa impresionati pe cineva, nu lasati ca acest lucru sa vi se urce la cap! O calitate se poate transforma foarte usor in aroganta. Este posibil sa va confruntati cu dureri de cap sau chiar migrene, asa ca asigurati-va ca va hidratati in fiecare zi.



Capricorn

Veti primi un sfat bun la locul de munca, ceea ce v-ar putea ajuta mult in urmatoarea perioada. S-ar putea sa aveti probleme cu retentia de apa si sa fiti foarte obositi, cel mai probabil in urma caldurii de afara; nu tratati aceste simptome cu superficialitate! Uneori este foarte dificil sa gasiti motivatie pentru responsabilitatile ce tin de rutina, iar acest lucru va poate afecta productivitatea. Este posibil ca cineva din familie sa aduca aminte de un conflict vechi, ceea ce va duce la o perioada de tensiune. Nu cheltuiti bani pe prima optiune care va iese in cale! Incercati sa dedicati mai mult timp investitiilor voastre.



Varsator

Astazi nu va veti da in laturi de la nicio provocare! Cu putin sarm, veti reusi sa ii convingeti pe cei de la locul de munca de talentul vostru de conducator. Ar trebui sa va asteptati la noi responsabilitati sau chiar o promovare. S-ar putea ca in aceste zile sa va simtiti pregatiti pentru a renunta la unul din viciile voastre, in special daca ati observat ca sanatatea v-a fost afectata profund. Nu va faceti planuri pe termen lung fara sa consultati partenerul, deoarece acest lucru ar putea duce la un conflict. Daca pierdeti lucrurile usor si uitati la fel de repede, incercati sa notati informatiile importante in mai mult de un loc!



Pesti

In aceasta zi, va veti confrunta cu sentimente puternice si nu toti cei din jur vor sti cum sa va abordeze. S-ar putea sa aveti asteptari prea mari de la partener, asa ca incercati sa discutati despre problemele pe care le intampinati inainte ca acestea sa evolueze intr-o disputa. Veti reusi sa rezolvati mai multe probleme la locul de munca, iar acest lucru ii va determina pe cei din jur sa conteze pe voi. Este destul de periculos sa permiteti a fi manipulati; cel mai bine ar fi sa va consultati doar cu persoane in care aveti incredere maxima sau sa va bazati pe forte proprii in luarea deciziilor. Este nevoie de multa miscare daca lucrati la birou, asa ca profitati de vremea buna pentru a practica un sport in aer liber. Ar trebui ca starea voastra de spirit sa va preocupe mai mult.