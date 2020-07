Prunus cerasus sau vișinul este cultivat pe scară largă și are un fruct mai acid decât cireșul și, de asemenea, beneficii nutriționale mai mari.



Sezonul vișinelor începe în iunie și durează până la începutul lunii august, în funcție de regiune. Datorită gustului acrișor, vișinele sunt folosite adesea în deserturi, cum ar fi prăjituri, sorbeturi și înghețată. De asemenea, pot fi folosite pentru glazuri, sosuri și reducții.



Vișinele sunt o sursă bună de nutrienți. Ele conțin cupru, vitamina C, vitamina A, mangan, fibre dietetice, fier, potasiu și vitamina B6.



7 beneficii ale vișinelor pentru sănătate



Au efect antioxidant

Vișinele ar putea ameliora durerea mult mai bine decât aspirina și, de asemenea, pot oferi protecție antioxidantă comparabilă cu suplimentele disponibile în comerț, precum vitamina E. Cercetările sugerează că un consum zilnic de vișine ar putea scădea riscul de boli cardiovasculare sau cronice legate de inflamație, artrită și gută.



Reduc riscul accidentului vascular cerebral

Milioane de oameni sunt expuși riscului de diabet sau boli de inimă, iar o dietă care conține vișine le-ar putea fi de mare ajutor. Cercetările demonstrează că vișinele oferă beneficii la nivel cardiovascular și, în plus, pot reduce riscul de accident vascular cerebral.



Beneficii pentru ochi

Vitamina A este esențială pentru a proteja suprafața globului ocular și pentru a oferi o vedere mai bună. Cercetprile au descoperit că picăturile lubrifiante care conțin vitamina A au fost eficiente pentru tratamentul sindromului ochilor uscați, precum și pentru un tip particular de inflamație a ochilor numită cheratoconjunctivită limbică superioară. Vișinele sunt bogate în vitamina A, care ajută la protejarea ochilor și la oferirea unei vederi mai clare.

Vitamina A împreună cu alte vitamine antioxidante ajută la scăderea riscului de degenerare maculară.



Stimularea creierului

Aportul regulat de vișine este benefic pentru buna funcționare a creierului. Conținutul de cupru trebuie să fie în proporție corectă, deoarece prea mult cupru nu este bun pentru creier. Cuprul are o funcție de control în creier, prin urmare, cantitatea de vișine consumată trebuie să fie echilibrată. Cercetările au scos la iveală o legătură directă între conținutul de cupru din creier și gândirea creativă. Cuprul permite căilor neuronale să se dezvolte în moduri unice. 155 de grame de vișine conține 0,161 mg de cupru, ceea ce reprezintă 17,89% din valoarea zilnic recomandată.



Remediu împotriva răcealii

Vișinele conțin o cantitate considerabilă de vitamina C, care ajută la îmbunătățirea sistemului imunitar care ne protejează de răceli și tuse. Permite absorbția fierului și, prin urmare, consolidează rezistența organismului la infecții. De asemenea, luptă împotriva virusurilor.



Reducerea greutății

Majoritatea omenilor cred că scăderea aportului de carbohidrați este singura soluție pentru reducerea greutății, ceea ce este un mit. Selecția corectă a carbohidraților ajută, de fapt, la reducerea greutății. Dieta adecvată formată din fructe, legume și fibre ajută la pierderea în greutate. Drept urmare, aportul minim de vișine este benefic pentru a reduce eficient greutatea corporală și îmbunățește tonusul muscular.



Sănătate digestivă

Fibra dietetică este esențială pentru normalizarea mișcărilor intestinale. Poate ajuta la ameliorarea și evitarea atât a constipației, cât și a diareei. Consumul de vișine reduce riscul de diverticulită (inflamație a intestinului), pietre la fiere, hemoroizi și poate asigura calmarea sindromului intestinului iritabil. Cercetările au indicat, de asemenea, că o dietă bogată în fibre poate ajuta la scăderea acidului gastric și la scăderea riscului refluxului gastroesofagian și ulcerului.