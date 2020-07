„Непотопляемый”, sau cum a reușit Boris Golovin să servească mai toate guvernările care s-au perindat în ultimele două decenii

În Republica Moldova a devenit deja o tradiție ca guvernările să se folosească de serviciile unor funcționari pe care i-au criticat atunci când erau în opoziție, dar care, brusc, peste noapte, devin buni și profesioniști, chiar dacă unii dintre ei se cufundă în dosare penale și de corupție. Guvernarea socialistă de astăzi l-a propus drept premier pe Ion Chicu, fost ministru al Finanțelor în guvernul PDM, criticat dur (cel puțin de ochii lumii) de socialiștii aflați atunci în opoziție. La fel stau lucrurile cu Viorica Dumbrăveanu, criticată atunci, dar elogiată acum, ba chiar devenind și candidată la distincție de stat. Un alt caz de acest fel este cel al unuia din subalternii ministrei Dumbrăveanu - directorul Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP), Boris Golovin.



Boris Golovin are cel puțin ceva în comun cu Dumitru Diacov - ambii au reușit să se strecoare prin hățișurile politicii moldovenești și de fiecare dată să cadă în picioare, ba chiar să fie la guvernare. Ba mai mult, Golovin reușește să-și facă prieteni și pe foștii dușmani. Spre exemplu, noul-vechi director al CNAMUP, numit de guvernul pro-socialist Chicu, acum nouă ani era acuzat de corupție de aceeași socialiști. Atunci, socialiștii Ion Ceban și Vasile Bolea acuzau consilierii PL și PCRM de scheme frauduloase în legătură cu terenurile unor spitale, în care era implicat și Golovin.



„Vasile Bolea, juristul PSRM, a specificat că Partidul Comuniştilor figurează în schema legată de Spitalul nr. 4, care trece în componenţa Spitalului „Sfîntul Arhanghel Mihail”, cu tot cu terenuri (circa 2 ha) şi imobile. Preşedinte al Consiliului de Administraţie a Spitalului „Sfîntul Arhanghel Mihail” este consilierul comunist Boris Golovin, pentru care în incinta spitalului „Sfîntul Arhanghel Mihail” va fi creat Centrul Municipal de Diabetologie. Or, este bine cunoscut faptul că Boris Golovin este specialist de talie republicană în diabetologie, precum şi preşedintele unei asociaţii obşteşti în domeniu - „Prodeab”, se arăta într-un comunicat al PSRM din aprilie 2014.



De fapt, acesta nu a fost singurul caz de troc între liberalii de atunci din Consiliul municipal și comuniști în care au figurat și interesele personale ale lui Golovin, fost președinte al fracțiunii PCRM din Consiliu. În acest sens trebuiesc amintite votul comun al celor două partide politice rivale, atunci când a fost vorba de sediile lor, sau de ONG-uri în domeniul sănătății, unde Golovin avea interese directe.



De fapt, se pare, Golovin, promovat în diferite funcții de comuniști, nu este „îndoctrinat politic”. La sfârșitul lui 2015 el a fost unul din deputații comuniști care a părăsit formațiunea și a votat guvernul lui Pavel Filip, actualul lider PDM și un critic înverșunat al traseismului politic.



Apropo, ulterior, portalul avere.md descoperea că în 2016 , adică după ce Golovin a părăsit PCRM în favoarea PDM, activele sale financiare au crescut cu 3 milioane de lei (150 de mii de euro). O sumă comparabilă cu cele vehiculate atunci că s-ar fi plătit pentru unii deputați comuniști.



În plus, Golovin a mai primit un bonus - a fost lăsat să îndeplinească și funcția de director al CNAMUP, pe care o obținuse la sfârșitul lui 2015, cât și cea de deputat. În pofida evidentei incompatibilități de funcții, fapt demonstrat și de Comisia Națională pentru Integritate, Golovin a continuat să le dețină până la sfârșitul mandatului.



Se pare că dl Golovin nu a pierdut timpul în această perioadă. Or, anume atunci guvernul Filip s-a ocupat de procurarea a câtorva zeci de ambulanțe. Mai exact, 69 de ambulanțe rusești, sau, cum sunt numite într-o investigație realizată de Ziarul de Gardă - „UAZ ruginit”.



Boris Golovin a fost reținut în octombrie 2019. „Învinuitul (Boris Golovin, n.r.) l-a determinat pe acest adjunct al său (Oleg Barbă, n.r.), să spunem așa, deși învinuitul era suspendat atunci din funcție, deținea funcția de deputat, să efectueze acest transfer persoanei juridice, deși directorul anterior și toți care cunoșteau problema, au refuzat să facă acest transfer. În ce privește învinuitul Barbă, acesta de asemenea este învinuit în săvârșirea infracțiunii de depășire a atribuțiilor de serviciu, însă a recunoscut vina și a colaborat cu organul de urmărire penală”, declara atunci procurorul anticorupție Mihail Ivanov.



Dar în curând a fost eliberat și repus în funcția de la CNAMUP.



Acesta nu este singurul dosar în care a figurat Golovin. Păcatele sale se trag încă din perioada guvernării comuniste, când a deținut și funcția de ministru-adjunct al Sănătății. Numele lui a figurat și în scandalul legat de insulina de proastă calitate, etc. Totuși, actuala guvernare a considerat, probabil, utilă experiența lui Boris Golovin acumulată în funcțiile pe care le-a deținut și, din câte vorbesc gurile rele, i se pregătește un nou rol.