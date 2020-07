De ce ar fi bine să mănânci curmale în loc de dulciuri rafinate?

Indicele lor glicemic este unul scăzut, ceea ce înseamnă că nu generează o creştere bruscă a glicemiei. Vezi ce alte beneficii aduc!



Chiar dacă au un conţinut ridicat de zahăr, curmalele nu determină o creştere bruscă a glicemiei, după cum arată un studiu care a apărut în publicaţia Nutrition Journal. Acest lucru înseamnă că ele au un indice glicemic scăzut, fiind indicate pentru o gustare dulce între mesele principale.



Este recomandat să înlocuieşti dulciurile rafinate din comerţ cu câteva curmale pentru a-ţi potoli pofta de dulce care apare după-amiaza.

Acestea sunt hrănitoare şi îţi vor da energie, fără să urmeze moleşeala de după ingerarea unei cantităţi mari de zahăr rafinat.



Curmalele conţin proteine, carbohidraţi, precum şi un o mulţime de minerale (magneziu, potasiu, zinc, cupru) şi vitamine (B, A, K, C). Prin urmare, poţi să le consideri o combinaţie perfectă pentru gustările dulci. În plus, le poţi ţine în geantă pentru a le avea mereu la îndemână.



Iată ce beneficii aduc ele asupra sănătăţii:



1. Scad colesterolul rău şi protejează sistemul cardiovascular.

2. Protejează ficatul de boli.

3. Au un rol esenţial pentru sistemul digestiv, favorizând un tranzit intestinal bun.