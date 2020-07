Majoritatea elevilor din şcolile din UTA Găgăuzia vor merge în sălile de curs

Pandemia de Coronavirus a pus desfăşurarea noului an de studii sub semnul incertitudinii. În timp ce o decizie finală privind modalitatea de învăţare a elevilor din ţară va fi luată la mijlocul lunii august, Direcţia de învăţământ din Autonomia Găgăuză a ajuns la un consens cu elevii şi părinţii. Astfel, 80 la sută din instituţiile de învăţământ din regiune vor asigura prezenţa fizică a tuturor elevilor în sălile de curs, în timp ce 20 la sută din şcoli vor funcţiona după un model mixt de învăţare, informează Mesager.



În Autonomia Găgăuză activează 48 de instituţii de învăţământ. Zilele acestea, administraţia fiecărei şcoli a examinat împreună cu părinţii modelele propuse de minister pentru organizarea procesului educaţional în condiţii de pandemie.



„După mai multe discuţii, am decis ca de la 1 septembrie să organizăm 100% procesul educaţional în cadrul şcolii. Astfel, vom amenaja sălile de clasă, vom lucra în două schimburi şi vom asigura un flux redus al elevilor în cadrul instituţiilor”, a menţionat directoarea Liceului „Mihai Eminescu” din Comrat, Svetlana Stojnov.



„Noi am decis să alegem modelul şapte, adică instruire mixtă. Am stabilit numărul maxim de copii care vor veni în instituţia de învăţământ şi echipăm cabinetele cu mese suplimentare, astfel încât elevii să nu fie aproape unii de alţii. Vom activa în două schimburi”, a spus directoarea Liceului „N. Tretiacov” din Comrat, Polina Pântea.



„Vom împărţi copiii în două grupe. O parte vor învăţa în prima jumătate a zilei, iar restul vor veni după-amiază. Ne dorim ca toţi elevii să vină la şcoală şi doar câteva materii să fie predate de la distanţă. În total, avem 760 de elevi”, susţine directoarea Liceului „Moscova” din Ceadîr-Lunga, Liubovi Terzinova.



Direcţia Generală Educaţie din Autonomia Găgăuză a anunţat că 80 la sută dintre instituţiile de învăţământ vor putea asigura prezenţa fizică sută la sută a elevilor. Restul şcolilor vor adopta sistemul mixt de învăţare.



„Până în prezent, toate instituţiile de învăţământ au deja un model preliminar de lucru. Copiii vor veni la cursuri în mod obişnuit, însă vom reduce durata orelor şi vor fi luate măsuri suplimentare de protecţie. În nouă instituţii de învăţământ se va combina învăţământul online cu prezenţa la lecţii, iar acest model va fi aplicat de cele mai mari licee”, a precizat şefa Direcţiei educaţie din Autonomia Găgăuză, Natalia Cristeva.



În acelaşi timp, două şcoli din regiune au ales să rămână la metoda de învăţare la distanţă. Acest lucru a trezit nemulţumirea mai multor părinţi, care au declarat că vor protesta în cazul în care elevii vor continua studiile online.