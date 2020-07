Ce spun astrele azi, 29 iulie

Berbec

Puneti prea mult suflet in anumite chestiuni, actionati foarte mult sub impulsul starilor emotionale de moment si asta va afecteaza in mod vizibil performantele, productivitatea si eficienta in activitatea desfasurata. Sunt cazuri in care nu este deloc recomandabil sa va implicati emotional, chiar puteti sa va faceti mari probleme in acest fel. Trebuie sa va autoeducati in acest sens si sa va controlati ceva mai bine sentimentele. Mai ales daca asteptati sa primiti in schimb acelasi tip de atentie, s-ar putea sa fiti extrem de dezamagiti. Nu toata lumea gandeste astfel, ba chiar pentru unii pragmatismul este dus la limite extreme.



Taur

Va simtiti bine si asta se va vedea in tot ceea ce veti incerca sa faceti pe intreg parcursul zilei. Contextul astral se arata datator de entuziasm, de energie vitala, iar acest lucru va faciliteaza rezolvarea cu usurinta a sarcinilor zilei. De asemenea, sunteti stimulati sa faceti o impresie buna celor din jur, reusiti sa va faceti placuti si sa-i antrenati si pe ceilalti in buna dispozitie. Daca veti reusi sa impresionati la fel de mult si partenerul si sa-l atrageti catre ceva placut amandurora, atunci veti fi cu-adevarat impliniti; fiti mai comunicativi, deschideti-va voi spre cei dragi, inainte sa asteptati ca ei sa faca acest lucru.



Gemeni

Astazi sunteti mai haotici ca de obicei, atat in ceea ce priveste actiunile, cat si in ceea ce priveste gandurile. Din pacate, acest fapt se repercuteaza in mod negativ, mai ales asupra apropiatilor, care nu reusesc sa se obisnuiasca cu acest mod de a va percepe si sunt extrem de derutati. S-ar putea ca atmosfera familiala sa fie tensionata de dispozitia dumneavoastra capricioasa si de stilul dezordonat de a actiona. Acest mod de actiune nu va avantajeaza nicidecum, in plan profesional, mai ales daca va doriti sa urcati pe scara ierarhica; exista destule persoane, in jurul vostru, pregatite sa profite din plin de slabiciunile voastre.

Rac

S-ar putea sa fiti fortati sa faceti fata unui episod de intrigi, minciuni si lacrimi, care va jeneaza la maximum. Simtiti ca se forteaza nota, ca sinceritatea nu exista decat pe jumatate in tot demersul celor implicati si ca totul este mai mult un spectacol menit sa va impresioneze. Cel mai bine este sa va detasati de astfel de momente si sa va vedeti de treburi. Daca nu veti reactiona in nici un fel la provocare, oamenii vor renunta si se vor linisti. Veti avea norocul de a beneficia de multa dragoste insa, din partea celor apropiati, asa ca asta va va ajuta sa va relaxati in confortul caminului vostru si va va face sa uitati momentele neplacute desfasurate prin alte parti.



Leu

Daca aveti mai multe directii de interes si la fel de multe abilitati, veti avea sanse mari sa aveti o zi intersanta si sa atrageti atentia anumitor persoane care ar dori sa se foloseasca de aceste calitati. S-ar putea sa va gasiti noi colaboratori pentru viitor, o noua posibilitate de a obtine profit. Nu va concentrati numai intr-o directie, ci analizati cu atentie toate oportunitatile care vi se ofera. Nu incercati sa fortati pe nimeni sa-si duca viata dupa propriile voastre valori si principii. Mai ales daca interveniti astfel asupra partenerului, s-ar putea sa cauzati tensiuni nedorite. Fiecare isi are propriul sistem de valori, iar voi trebuie sa respectati acest fapt.



Fecioara

Exista riscul sa va manifestati haotic si necontrolat, tocmai pentru ca nu va simtiti in stare sa va controlati propriile trairi si emotii. Nu mai reusiti sa gasiti acel punct de reper care va ofera echilibrul caracteristic, ceea ce va alarmeaza putin. Pastrati-va calmul si gasiti o modalitate de a va sustrage, chiar si pentru o scurta perioada, din mijlocul evenimentelor, tocmai pentru a va reevalua optiunile si a vedea mai usor perspectivele lucrurilor; exista un pericol crescut de a cadea in depresie, stare care ar putea fi mai greu de tratat, decat de prevenit. Incercati sa va petreceti timpul in mod placut, de preferat in compania unor persoane pozitive, care ar putea sa va ridice moralul.



Balanta

S-ar putea ca partenerul sa aiba nevoie de ceva mai multa libertate de miscare astazi. Nu va panicati, nu e ceva grav. Probabil ca doreste sa isi satisfaca vreun capriciu sau sa faca ceva mai deosebit, care sa rupa rutina zilnica. Nu va impotriviti si nici nu incercati sa-i limitati actiunile. Aratati-va sprijinul si astfel relatia voastra nu va avea decat de castigat. In plan profesional, este importanta sa puneti baza pe abilitatile de relationare, pe lucrul in echipa; individualismele nu au nici un fel de succes astazi. Fiti prudenti, urmariti-va cu tenacitate scopul; nu fiti delasatori, nu renuntati usor, mai ales daca sunteti convinsi ca ati ales calea corecta.



Scorpion

Va enerveaza cineva la modul voit? Nu reusiti sa ignorati persoana respectiva si deveniti din ce in ce mai agasati? Faceti in asa fel incat sa va dozati energiile negative in ceva constructiv. Poate va ganditi sa-i dati o lectie respectivului, insa prin fapte, nu prin vorbe. Este mult mai elocvent astfel! Spre seara cautati modalitati sa va relaxati, sa va odihniti si sa va reveniti dupa o zi atat de stresanta. Cautati activitati in care sa puteti implica familia, apropiatii; in acest fel, impuscati doi iepuri deodata, pentru ca este absolut necesar sa petreceti timp de calitate cu cei dragi. Realtiile cu varstnicii din familie ar putea sa puna unele probleme, mai ales daca nu sunteti dispusi sa faceti unele compromisuri.



Sagetator

Trebuie sa va puneti la bataie intregul talent in conversatie, deoarece veti avea parte de numeroase ocazii de socializare, din care puteti trage invataminte importante si care va pot oferi parteneriate benefice pentru viitor. Totul depinde de perspicacitatea voastra si de modul in care veti reusi sa starniti interesul interlocutorilor. Discutiile in contradictoriu vor fi o nota dominanta a zilei, fie ca vorbim de planul profesional sau de cel personal al vietii voastre. Important este sa stiti sa gestionati constructiv aceste discutii, astfel incat ele sa nu degenereze. Fiti atenti la fapte, nu va luati dupa zvonuri; riscati sa fiti dusi in eroare, de cele mai multe ori in mod voit.



Capricorn

S-ar putea sa apara in peisaj un personaj care sa va sacaie teribil. La inceput vi se pare nostim, insa la un moment dat tipul ajunge sa va plictiseasca ingrozitor. Indiferent de atitudinea voastra, nu se opreste. Daca nu este cineva foarte important, probabil ca nu va veti putea abtine sa nu-i spuneti in fata ca trebuie sa inceteze. Dar daca este cineva pe care nu-l puteti intrerupe, ziua ar putea deveni una de cosmar, iar nervii vostri vor fi intinsi la maxim. In acest caz, va fi neaparat nevoie sa cautati debusee, metode prin care sa va puteti descarca de energiile negative pe care, fara sa vreti, le veti acumula pe parcursul zilei.



Varsator

Auspiciile sunt favorabile petrecerii timpului in familie, insa mentinerea atmosferei agreabile nu depinde numai de voi. Este posibil sa apara tensiuni, in momentul in care cineva isi pierde cumpatul si ridica vocea. Este nevoie sa interveniti prompt pentru ca lucrurile sa nu degenereze. Nici in mediul profesional, lucrurile nu se anunta linistite; va trebui sa va sustineti energic punctul de vedere, daca voi considerati ca este cel mai corect si pertinent dintre toate; binenteles, va fi nevoie de argumente convingatoare. In ciuda acestor tensiuni, este bine ca astazi sa fiti acompaniati. In nici un caz nu va izolati de restul lumii!



Pesti

Este o perioada importanta petru viata sociala, pentru a intra in contact cu diverse persoane care pot contribui, mai mult sau mai putin, la progresul activitatii voastre viitoare. Din fericire, aveti o dispozitie extrem de placuta, reusiti sa intrati in gratiile cui trebuie, pentru a va facilita ascensiunea si rezolvarea problemelor. Nu neglijati relatiile cu apropiatii. Ar putea fi nevoie de o prezenta mai consistenta a voastra in familie, pentru solutiona o situatie mai neplacuta, aparuta intre timp. Punctul nevralgic l-ar putea constitui juniorii, care incearca sa va comunice ceva, insa nu reusesc sa fie eficienti; adoptati neaparat o atitudine incurajatoare, intr-o astfel de situatie.