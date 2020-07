Şcolile din ţară sunt pregătite să-şi primească elevii

Chiar dacă a rămas aproximativ o lună până la redeschiderea anului de învăţământ, desfăşurarea procesului de educaţie în condiţii de pandemie este deocamdată sub semnul întrebării. Chiar şi aşa, şcolile din ţară fac pregătiri minuţioase pentru noul an şcolar, întrucât nu se cunoaşte care dintre cele şapte scenarii propuse de Ministerul Educaţiei vor fi implementate pentru ca elevii să fie în siguranţă. O decizie finală în acest sens va fi luată până în data de 10 august, relatează Mesager.



În Autonomia Găgăuză activează 47 de instituţii de învăţământ, iar în acest an sunt aşteptaţi la studii aproape 15.400 de copii. Pentru a organiza procesul educaţional pentru cei 730 de elevi, în Liceul Teoretic „Dimitrie Caraciobanu” din Comrat este analizat modelul de predare cu 50 la sută dintre elevi prezenţi la ore, iar cealaltă jumătate să studieze on-line de acasă, după care, în ziua următoare, se vor schimba.



„Planificăm să aplicăm în instituţia noastră modelul mixt de predare pentru clasele gimnaziale şi liceale. Într-o clasă vor studia 15 copii, iar lecţiile ar putea fi de 30 de minute cu pauze de 15 minute. Pentru cei din clasele primare intenţionăm să-i aducem pe toţi 100 de procente în sălile de clasă. Credem că profesorii vor purta măşti şi ecrane de protecţie”, spune directoarea Liceului „Dimitrie Caraciobanu”, Olesea Spotarenco.



„Am reuşit să folosim diferite platforme care ne-au fost furnizate. La cursurile pe care le frecventăm obţinem deprinderi privind programele Word, Smart, Notebook, datorită cărora ne va fi mai uşor să lucrăm cu elevii la distanţă. Totuşi, cred că cea mai bună educaţie este la şcoală”, spune profesoara Maria Pucal.



Modelele de studii au fost discutate cu şefii instituţiilor de învăţământ din regiune, dar şi cu parintii.



„Fiecare instituţie de învăţământ trebuie să ia propria decizie, deoarece nu va exista un singur model de studii. Una dintre probleme este dotarea fiecărei clase cu internet, calculator şi camere video, pentru cei care vor învaţă on-line, însă prioritatea noastră este siguranţa copiilor şi a profesorilor”, spune şeful Direcţiei Educaţie din UTA Găgăuzia, Natalia Cristeva.



Şi în nordul ţării pregătirile pentru noul an de studii sunt în toi. La Liceul Teoretic „Constantin Stere” din municipiul Soroca, sălile de clasă sunt amenajate astfel încât să fie prezenţi cel mult 15 elevi, care vor sta câte unul în bancă. Totodată, cei aproape 1300 de elevi ar putea veni la şcoală timp de patru zile pe săptămână, iar profesorii cu vârsta mai mare de 62 de ani vor preda lecţiile de la distanţă.



„Au fost investiţi aproximativ 400 de mii de lei pentru reparaţia sălilor de clasă, coridoarelor, canalizaţiei şi sistemului de încălzire. Am pregătit şi un plan de intrare în liceu. Avem mai multe intrări, vom asigura patru intrări în liceu. Fiecare clasă se va deplasa, nu va fi sistemul de cabinete, vor sta într-o singură sală de clasă”, spune directorul Liceului „Constantin Stere” din Soroca, Vasile Baş.



Între timp, în capitală, cele mai multe şcoli intenţionează să aplice modelul de predare în două schimburi.



„Începem chiar de la intrarea pe teritoriu, fiindcă curtea şcolii trebuie să fie pregătită cu semne care direcţionează copiii. Am asigurat deja opt intrări şi, respectiv, opt ieşiri din şcoală. Triajul epidemiologic îl asigură mai întâi părintele acasă, mai apoi la intrare şi sigur că la fiecare două ore asigură învăţătorul sau profesorul la ora respectivă”, a declarat directorul Liceului „Mihai Viteazul”, Nely Berezovschi.



Recent, Ministerul Educaţiei a propus şapte modele după care şcolile ar putea activa la toamnă. Acestea sunt în prezent consultate cu părinţii şi elevii. Noile reglementări urmează a fi aprobate până în 10 august.



În Republica Moldova activează 1250 de instituţii de învăţământ general, în care îşi fac studiile 330 de mii de elevi.