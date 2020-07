3 sfaturi false și nocive despre slăbit pe care le-ai primit până acum: E timpul să renunți la ele!

Majoritatea femeilor au simțit, cel puțin o dată în viață, dorința de a slăbi, de a se îngrășa, de a scăpa de vergeturi sau de celulită.



Pentru a avea un corp perfect, dupa standardele societatii, ele au fost si sunt in continuare gata sa aplice orice metoda.



Probabil ca si tu te regasesti in descrierea de mai sus. Din pacate, foarte multe femei dezvolta o relatie nesanatoasa cu trupul lor, implicit cu mancarea pe care o consuma. Motivele pot oscila de la replici dureroase primite in copilarie sau adolescenta, pana la anumite complexe fizice si convingeri toxice in legatura cu propriul corp.



Astfel, la un moment dat, isi fac aparitia in scena dietele drastice, care te obliga sa renunti la tot ce iti place in materie de preparate si te determina sa te chinui, pentru o perioada de timp, doar pentru a te incadra in standardele superficiale de frumusete.



Iar cand crezi ca ai depasit capcana dietelor extreme, risti sa cazi in alta capcana la fel de periculoasa.

Este vorba despre recomandarile care, la inceput, par profesioniste si rationale, insa sunt la fel de periculoase ca slabitul rapid, prin diete fulger.



Top 3 idei false si nocive despre slabit care trebuie sa dispara



1. Trebuie sa renunti total la anumite alimente



Painea ingrasa, cartofii ingrasa, dulciurile ingrasa! La acest capitol, „vinovatii” principali sunt, pe langa cei mentionati, si pastele fainoase sau orezul.

Multe persoane, ba chiar si unele acreditate ca experti in nutritie, incurajeaza femeile sa priveasca aceste alimente ca pe niste inamici de temut.



Orice ai auzit pana acum, uita! Niciun aliment, pe cont propriu, nu te va ingrasa. Vei creste in greutate doar atunci cand consumi alimente in exces. Bineinteles ca 5 banane consumate zilnic ingrasa, insa o banana pe zi nu a ranit niciodata pe nimeni. Este valabil in cazul oricarui alt aliment.



Eliminarea totala a unui aliment sau a unei grupe alimentare din dieta nu este numai inutila, ci si nociva.

Organismul are nevoie de o gama completa de macronutrienti, asa ca excluderea totala a carbohidratilor sau a grasimilor nu este o solutie sanatoasa pe termen lung.



2. Daca mananci dupa ora 18, te vei ingrasa



Acest mit circula printre noi de foarte multi ani. Cei care recomanda diete pentru slabit pun accentul, de multe ori, pe cinele care ingrasa mai mult decat alte mese din timpul zilei, Astfel, te determina sa renunti la a treia masa a zilei, daca aceasta presupune sa manaci dupa ora 18 (ceea ce, de cele mai multe ori, se intampla).



Imagineaza-ti urmatoarele situatii. In primul caz, bei un smoothie proteic la micul dejun, la pranz mananci un curry cu linte si legume, iar la ora 17 mai consumi o portie de paste cu sos. In a doua situatie, consumi exact aceeasi mancare, insa portia de paste migreaza la ora 19. Care crezi ca va fi diferenta?



Corpul tau va procesa aceeasi cantitate de calorii, aceiasi nutrienti si aceleasi vitamine si minerale. Prin urmare, nu conteaza atat de mult ora la care mananci. Este de preferat sa iei cina dupa 18, in loc sa consumi o cantitate mult prea mica de mancare si sa te infometezi.



3. Fructele ingrasa



Acesta a devenit un subiect extrem de controversat. Unele persoane, ba chiar si unii specialisti, sustin intens ideea conform careia fructele ingrasa foarte tare, deci trebuie consumate in cantitati foarte mici.



Adevarul este ca, daca iti doresti sa slabesti, fructele ar trebui sa fie ultima ta grija! Acestea contin cantitati uriase de nutrienti necesari, vitamine, fibre care sprijina digestia si carbohidrati sanatosi, care iti ofera energie.



Inainte de a te ingrijora pe seama fructelor, incearca sa reduci cantitatea alimentelor procesate, prajite si cu o lista foarte lunga de ingrediente. Astfel, nu numai ca vei slabi, dar vei fi si mai sanatoasa.



Regula de aur (si singura!) pentru a slabi sanatos



Daca exista un „secret” unic pentru slabire garantata, acela este deficitul caloric. Cu alte cuvinte, daca vei manca mai putine calorii decat corpul tau are nevoie pentru a-si pastra greutatea actuala, vei scapa, in timp, de kilogramele pe care le consideri suplimentare.



Pentru a avea un corp puternic si armonios, renunta la aceste idei false si nocive despre slabit si concentreaza-ti atentia pe o alimentatie echilibrata si sport. Misca-ti corpul de cateva ori pe saptamana: danseaza, plimba-te, alearga, fa yoga, pilates sau rutine de fitness. Nu renunta drastic la cartofi, paine, paste sau fructe. Consuma tot ce iti cere corpul, dar in deficit caloric si fiind atenta la calitatea hranei.



Nu in ultimul rand, trateaza acest proces ca pe o evolutie a sanatatii tale si actioneaza numai din iubire fata de propriul corp. Cu blandete si rabdare, vei reusi sa iti atingi orice obiectiv!