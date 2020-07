6 metode simple de a-ți îngriji ochii. Nu le ignora!

Vrei să ai o privire odihnită și luminoasă? Aplică metode simple de a-ți îngriji ochii și vei obține rezultate mult mai rapid.



Probabil că acorzi mai mult timp machiajului, alegerii ținutelor sau meniului zilnic, dar sănătatea ochilor este foarte importantă pentru un aspect odihnit și, de multe ori, poate intensifica efectele machiajului fără să faci niciun efort suplimentar. Din momentul în care deschizi ochii dimineața și până când sosește ora de culcare ochii tăi sunt supuși diferențelor de lumină, modificărilor de temperatură sau intră în contact cu substanțe cu potențial alergen. Este esențial să folosești metode simple de a-ți îngriji ochii pentru a preveni problemele pe termen lung și a avea un tonus excelent. Există numeroase probleme de sănătate oculară care pot fi prevenite dacă respecți o rutină de îngrijire a ochilor. De asemenea, o igienă adecvată poate preveni agravarea problemelor existente.



Iată câteva metode simple de a-ți îngriji ochii, în funcție de situație:



1. Scoate lentilele de contact înainte să faci duș sau când vrei să faci o baie în piscină

Majoritatea persoanelor care poartă lentile de contact uită să le scoată la momentul potrivit. Sigur că este important să te simți confortabil în timp ce le porți, dar nu trebuie să uiți că nu este bine să ia contact cu apa.

Lentilele pot fi asemănate cu un burete în miniatură. Dacă nu le scoți atunci când faci duș sau mergi la piscină vor intra în contact cu numeroase bacterii, care pot fi absorbite în lentile și pot cauza infecții oculare sau iritații.

Infecția cu bacteria acanthamoeba este extrem de periculoasă deoarece poate cauza keratita amibiană, o infecție a corneei. Keratita poate provoca dureri oculare, înroșire, vedere în ceață, sensibilitate la lumină și lăcrimare excesivă. În cazuri rare poate cauza inclusiv orbirea.



2. Folosește ochelari de protecție de fiecare dată când îți reamenajezi casa

Este distractiv să aduci mici îmbunătățiri spațiului în care locuiești pentru a-l face mai confortabil și mai primitor, dar trebuie să fii atent și la sănătatea ochilor. Așchiile rătăcite, particulele de praf, cuiele sau alte instrumente ascuțite pot reprezenta un pericol pentru ochi și este mai bine să porți ochelari de protecție tot timpul pentru a fi sigur că nu vei avea probleme. Chiar dacă nu vrei decât să agăți un nou tablou pe perete, nu strică să-ți iei măsuri pentru a-ți proteja ochii.

O așchie din rama tabloului sau cuiul pe care vrei să-l folosești pot aluneca și cu siguranță nu vrei să-ți încarci ziua cu o vizită suplimentară la doctor și multe griji. Dacă lucrezi în domeniul construcțiilor sau al reamenajării locuințelor echipamentul de protecție are un rol esențial pentru sănătatea ochilor. Potrivit specialiștilor, echipamentul adecvat poate preveni cu până la 90% dintre accidentele care afectează ochii.



3. Mergi la un consult la fiecare 2 ani sau mai des, dacă este nevoie

Probabil că nu ești foarte încântat de vizita la oftalmolog dar, la fel ca și în cazul dentistului, trebuie să mergi la intervalele recomandate pentru a preveni problemele de sănătate. Recomandarea generală pentru adulții cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani este să meargă la oftalmolog o dată la doi ani pentru un control amănunțit. Este important să mergi la un consult de specialitate chiar dacă ai impresia că vezi perfect. În urma acestui consult se pot depista glaucomul sau alte probleme mai grave care ți-ar putea pune în pericol vederea.



4. Aplică o compresă caldă în fiecare zi

Potrivit specialiștilor, compresele calde reduc riscul de blefarită sau de apariție a sindromului de ochi uscat deoarece elimină uleiul în exces din zona pleoapelor. Folosește pansamente sterile sau dischete demachiante, înmuiate în apă călduță, și relaxează-te cu aceste comprese timp de 10-15 minute în fiecare zi.



5. Ai grijă și la dietă

Meniul zilnic are o influență importantă asupra strălucirii privirii. Dacă vei consuma alimente benefice ochii tăi vor fi luminoși și odihniți.

Este important să incluzi în dietă alimentele bogate în luteină și zeaxantină, cum sunt spanacul și ouăle. Vitamina C este un alt nutrient esențial pentru sănătatea ochilor. Consumă cât mai des fructe și legume proaspete pentru a preveni efectele negative ale înaintării în vârstă la nivelul ochilor. Vitamina E, conținută de nuci și semințe crude, precum și de broccoli și spanac, asigură o protecție suplimentară pentru ochi, iar acizii grași de tip Omega-3 din peștele gras, semințele de in sau chia și nuci au un rol esențial în menținerea funcționării optime a retinei.

În plus, zincul din stridii, carne de vită, fasole fiartă, crap sau homar stimulează producția de melanină, protejând ochii. Un meniu echilibrat previne diabetul de tip 2 și hipertensiunea arterială, afecțiuni care pot periclita sănătatea oculară.



6. Poartă ochelari de soare și în zilele înnorate sau iarna

Poate că soarele nu ți se pare la fel de puternic atunci când afară este frig sau cerul s-a înnorat, dar îți poate afecta negativ ochii chiar și în acele momente. Alege ochelari de soare cu lentile gri pentru a preveni distorsionarea culorilor și poartă-i în fiecare anotimp pentru a preveni inflamațiile sau keratita.