Ce spun astrele azi, 20 iulie

Berbec

Astazi aveti oportunitatea sa petreceti mai mult timp cu familia. Profitati de acest lucru pentru a va apropia de copii, in special daca ati simtit in ultima vreme ca nu sunteti la fel de implicati in activitatile lor. Fiti cu ochii pe bugetul vostru, deoarece s-ar putea sa observati o schimbare. Desi ati luat toate masurile pentru a va proteja impotriva caldurii, veti fi predispusi starilor de ameteala si durerilor de cap cauzate de temperaturile ridicate. Este posibil ca un prieten sa va propuna sa deviati de la rutina cu care v-ati obisnuit, iar aceasta schimbare ar putea sa va influenteze pozitiv. Invatati sa riscati din cand in cand, iar rezultatele ar putea sa va surprinda!



Taur

Astazi nu veti reusi sa aveti o dimineata productiva, insa puteti profita de aceasta ocazie pentru a va relaxa putin! Stresul continuu va poate afecta starea de spirit, asa ca incercati sa luati o pauza de la griji. S-ar putea sa aveti parte de o perioada nefericita in viata de cuplu, cu dubii, gelozie si conflicte. Nu toate grasimile sunt rele, asa ca nu optati pentru o dieta severa daca incercati sa dobanditi obiceiuri sanatoase. Secretul consta in alegerea surselor bune pentru substantele de care avem nevoie. Este posibil ca nimic sa nu va capteze interesul in aceasta perioada, insa acest lucru este oportunitatea perfecta pentru a va alege un nou hobby!



Gemeni

Veti avea parte de o surpriza in viata sentimentala. Daca nu va aflati intr-o relatie, acest lucru s-ar putea schimba in curand, asa ca fiti atenti la incercarile de flirt din partea celor din jur! Incercati sa luati propriile decizii in loc sa alegeti optiunile care ii multumesc pe cei dragi; chiar daca acestia nu va sustin de la inceput, s-ar putea ca perspectiva lor sa se schimbe in momentul in care dati dovada de independenta. S-ar putea sa se iveasca o ocazie speciala in familie, asa ca nu va faceti planuri pentru seara aceasta. Veti fi predispusi durerilor de stomac, asa ca fiti atenti la alimentele pe care le consumati.



Rac

Este posibil sa aveti asteptari foarte mari de la partener, insa riscati sa transformati relatia intr-o povara daca refuzati sa comunicati sincer. S-ar putea ca familia sa nu fie alaturi de voi in toate momentele dificile, iar acest lucru va va dezamagi si, in unele cazuri, chiar v-ar putea determina sa va indepartati de cei dragi. Nu luati o decizie imediat ce apare primul impuls; incercati sa va ganditi bine la prioritati si sa alegeti optiunea ce are in vedere si viitorul vostru. Astazi ar trebui sa stati departe de cafea sau orice alt produs sau aliment care ar putea sa va inrautateasca starile de anxietate sau agitatie.



Leu

Ar trebui sa invatati sa va planuiti mai bine ziua, in special atunci cand sunteti ocupati cu numeroase proiecte personale. Daca va puneti ordine in planuri, astazi veti fi productivi in treburile casnice, cum ar fi repararea unui obiect sau renovarea unei incaperi. Pastrati insa o fereastra pentru invitatiile spontane in oras, care pot sa va binedispuna! Sunteti plini de energie si optimism, ceea ce ar putea sa va afecteze judecata atunci cand un prieten va cere ajutorul in legatura cu o problema. Atunci cand le oferiti un sfat, ar trebui sa abordati o perspectiva realista si sa fiti cat mai sinceri. Este posibl ca partenerul sa isi incalce o promisiune.



Fecioara

Aveti nevoie de o pauza de la socializare, iar aceasta zi ar putea fi oportunitatea perfecta! Nu este nevoie de un plan detaliat pentru a petrece cateva ore doar cu vo insiva, facand lucruri ce va relaxeaza. S-ar putea ca o veche cunostinta sa va contacteze pentru a incheia un conflict, iar acest lucru va fi o greutate ridicata de pe umerii vostri. Incercati sa introduceti in dieta voastra o rutina si veti observa cum anumite probleme dispar, cum ar fi somnul agitat sau starile de ameteala in a doua jumatate a zilei. Este posibil ca un membru al familiei sa va solicite ajutorul; ar fi bine sa fiti pregatiti sa interveniti efectiv, daca lucrurile se agraveaza.



Balanta

Astrele anunta o perioada foarte buna pentru relatiile personale, pentru tot ceea ce inseamna trairi emotionale. Veti avea parte de armonie in familie si s-ar putea sa va apropiati de cei dragi; asteptati-va la conversatii lungi sau intamplari prin care veti ajunge sa ii cunoasteti mult mai bine pe cei din jur. Astazi ar trebui sa stati departe de orice incercare de renovare, deoarece nu veti fi cei mai indemanatici! Daca va confruntati cu un obiect defect, cel mai bine ar fi sa il lasati pe mana unui specialist. Este posibil ca incercarile voastre de a fi activi sa fi dat gres pana acum, dar secretul consta in schimbarea mediului in care va desfasurati activitatea!



Scorpion

In aceasta perioada ar trebui sa va ganditi de doua ori inainte sa va oferiti increderea deplina cuiva, in special daca persoana respectiva se afla la a doua sau a treia sansa. Va trebui sa gasiti un echilibru atunci cand vine vorba de bugetul vostru; este foarte important sa faceti asta. Nu tratati problemele financiare cu superficialitate, insa nu va lasati coplesiti de situatii care pot fi prevenite usor. Veti fi tentati sa ignorati sfaturile din partea familiei, insa un dialog ar putea sa va ofere o noua perspectiva asupra situatiei. Veti reusi sa petreceti mai mult timp cu prietenii in acest weekend, ceea ce va va ajuta sa va relaxati.



Sagetator

S-ar putea ca relatiile personale sa devina o provocare in aceasta perioada, asa ca alegeti-va cuvintele cu multa grija. Cei din jur vor fi deja cu gandul la vacanta, insa este posibil ca voi sa aveti un tel bine definit in minte, ceea ce va ajuta sa va concentrati in munca voastra. Nu va folositi tot bugetul pe prima optiune care va iese in cale; ar trebui sa fiti mai cumpatati cu banii vostri, in special atunci cand faceti o investitie de viitor. Astazi veti avea oportunitatea sa incercati ceva nou, cum ar fi un restaurant despre care ati auzit lucruri bune sau o carte pe care ati primit-o recent. Incercati sa tratati lipsa de vitamine cu mai multa seriozitate, deoarece aceasta poate duce la probleme de sanatate.



Capricorn

Este posibil ca unele situatii din ultimul timp sa demonstreze cat de important este sa va puteti adapta imprejurarilor, situatiilor in care sunteti pusi! De obicei, sunteti persoane ce isi urmeaza propria cale, insa alegerea unui compromis ar putea sa va ajute nu numai in relatiile cu cei dragi, ci si in maturizarea emotionala. Astazi veti reusi sa duceti un proiect personal la bun sfarsit, insa nu fara a va sacrifica timpul liber. Incercati sa renuntati la excese, in special in alimentatie; ficatul vostru are nevoie de o perioada de recuperare. Optati pentru mai multe fructe si legume, precum si carbohidrati sanatosi, in cantitati limitate.



Varsator

S-ar putea ca stresul din ultimul timp sa va fi afectat relatiile. Weekendul este oportunitatea excelenta pentru a petrece mai mult timp impreuna cu cei dragi. Daca nu ati apucat sa planuiti o calatorie in afara orasului, optati pentru un picnic sau cina luata in oras. Nu veti reusi sa ajungeti la o concluzie prea curand pentru problemele voastre, asa ca indreptati-va atentia inspre altceva in acest weekend. Este posibil ca inceputul de saptamana sa vina cu o doza de inspiratie. Ar trebui sa va asteptati la probleme cu genunchii sau incheieturile, asa ca incercati sa va menajati corpul.



Pesti

Nu renuntati la proiecte atunci cand nu vedeti rezultatele imediat! De asemenea, tindeti sa adoptati obiceiuri nesanatoase mai usor decat pe cele sanatoase. Incercati sa fiti mai rabdatori, iar urmarile vor fi pe masura. S-ar putea ca cineva drag sa isi arate vulnerabilitatea in fata voastra, iar felul in care reactionati ar putea sa va afecteze relatia. Ar trebui sa fiti sinceri si comunicativi cu cei din familie, chiar si atunci cand ceea ce fac va calca pe nervi. In loc sa lasati sentimentele negative sa se adune si, inevitabil, sa rabufneasca, este mult mai bine sa purtati un dialog.