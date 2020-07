British Airways retrage din circulație toată flota de avioane Boeing 747

British Airways, una dintre cele mai mari companii aeriene din Europa, a anunţat că va retrage din circulaţie întreaga flotă de avioane Boeing 747, ca urmare a efectelor generate de coronavirus asupra economiei, potrivit The Guardian.



Compania va retrage toate cele 31 de avioane model 747-400 cu trei ani mai devreme decât plănuise în mod iniţial.



Ulterior, operatorul a declarat că va înlocui mai multe avioane cu modele mai moderne şi eficiente precum Airbus 350 şi Boeing 787 Dreamliner, ca parte a eforturilor de atingere a nivelului de zero emisii de carbon până în 2050.



„Am primit primul model 747 în 1971, când eram cunoscuţi drept British Overseas Airways Corporation (BOAC). Însă modelul pe care l-am retras este 747-400, primindu-l pentru prima dată în iulie 1989”, a declarat compania.



British Airways, care este deţinută de International Airlines Group, trece printr-o perioadă extrem de grea din punct de vedere financiar, în condiţiile în care criza generată de coronavirus a creat o nouă rundă de reduceri de costuri de-a lungul industriei aeriene.



Operatorul a fost forţat să îşi menţină aproape întreaga flotă la sol la sfârşitul lunii martie. Majoritatea rutelor au fost reluate abia în iulie.



În plus, compania îşi va vinde colecţia de artă, în valoare de mai multe milioane de lire, pentru a putea să îşi continue activitatea.