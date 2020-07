Ce spun astrele azi, 18 iulie

Berbec

Incercati sa alegeti calea compromisului daca intrati astazi in conflict cu cineva drag; nu este bine deloc sa manifestati atitudine rigida intr-un astfel de context. Altfel, riscati sa prelungiti tensiunea dintre voi, iar relatia va fi mult mai greu de salvat. Astazi s-ar putea sa va afirmati intr-un domeniu la care nu v-ati gandit inainte. De exemplu, daca sunteti persoane logice, care prefera cifrele exacte, veti da dovada de foarte multa creativitate. Nu va lasati intimidati de succesul celorlalti, deoarece nu exista tot timpul o cale corecta, ci doar una potrivita pentru fiecare dintre noi. Veti reusi in curand sa scapati de un viciu, atata timp cat sunteti perseverenti.



Taur

Astazi veti intalni persoane noi la locul de munca si veti reusi sa faceti o impresie buna. Nu lasati acest lucru sa va distraga atentia de la responsabilitati, in special daca va aflati la conducerea propriei echipe! Incercati sa va petreceti timpul liber impreuna cu familia sau practicand un hobby care sa va faca placere, dar sa va si relaxeze, in acelasi timp; astfel, veti reusi sa va relaxati mintea mult mai bine. S-ar putea ca profitul sa va preocupe in ultima vreme, insa nu va faceti prea multe griji, deoarece astrele prezic un echilibru la nivelul bugetului. Veti fi usor de influentat in aceasta perioada, asa ca stati departe de contracte sau majoritatea magazinelor.



Gemeni

Daca aveti un subiect care va pasioneaza, s-ar putea ca interesul vostru sa fie criticat de catre cei dragi; chiar daca intentia lor nu este de a fi rautaciosi, incercati sa le comunicati prietenilor ca atitudinea lor va deranjeaza. Nu va veti bucura de prea multa energie astazi, asa ca incercati sa evitati eforturile inutile sau calatoriile ce nu sunt neaparat necesare, in afara orasului. Ar trebui sa situatia financiara sa va preocupe mai mult; astrele prezic instabilitate din acest punct de vedere, asa ca incercati sa economisiti atunci cand este posibil. S-ar putea sa intrati in conflict cu partenerul din cauza unui subiect sensibil pentru ambele tabere.



Rac

S-ar putea ca situatiile in care veti fi nevoiti sa socializati cu foarte multe persoane sa va oboseasca sau, mai rau, sa va irite, mai ales daca nu aveti dispozitia necesara pentru asa ceva. Evitati intalnirile in oras si alegeti propria companie astazi. Daca nu puteti suporta temperaturile extreme, ar trebui sa ramaneti in spatii bine ventilate, departe de caldura de afara. S-ar putea ca organismul sa fie mai slabit decat de obicei, asa ca fiti cat se poate de prudenti. Desi aveti in minte un plan de buget foarte bun, uneori aplicarea acestuia este mai dificila decat credeti. Incercati sa va setati limite cat mai stricte si veti observa cum situatia se imbunatateste.



Leu

S-ar putea ca astazi sa nu aveti rabdare pentru cei mici, in special daca acestia au tendinta sa va ignore sfaturile si sa faca lucrurile asa cum ii taie capul. Veti fi tentati sa ridicati glasul, insa acest lucru ar putea distruge comunicarea deschisa intre voi! Incercati sa gasiti o activitate de care sa va bucurati impreuna. Desi sunteti fani ai trendurilor si apreciati oportunitatea de a va simti ca facand parte din majoritate, acest lucru poate deveni obositor. Invatati sa apreciati aspectele unice din personalitatea voastra si s-ar putea ca cei din jur sa va admire pentru acest lucru. Ar trebui sa va asteptati la o zi dificila la locul de munca.



Fecioara

Desi ezitati atunci cand vine vorba de viata sentimentala, s-ar putea ca un potential partener sa faca primul pas in locul vostru; va asteapta o perioada cu multe trairi emotionale puternice! Astazi veti reusi sa terminati un proiect la locul de munca, insa nu va culcati pe o ureche, deoarece va asteapta o perioada agitata. Desi cei dragi va apreciaza sfaturile, tonul pe care il folositi atunci cand le oferiti este foarte important; evitati sa le vorbiti cu superioritate, deoarece acest lucru ii va determina sa va evite atunci cand au o problema. Se anunta o perioada nesigura pentru situatia financiara, asa ca nu investiti astazi in nimic.



Balanta

Nu lasati o problema de sanatate sa se inrautateasca inainte sa cereti ajutorul unui specialist! S-ar putea ca astazi sa dati peste oportunitatea unui proiect complet diferit de ceea ce ati facut pana acum; ar trebui sa va bucurati de aceasta provocare, deoarece aveti ambitia, dar si expertiza necesara pentru a va descurca. Se anunta relatii armonioase in familie, in special atunci cand vine vorba de relatia cu copiii. Acestia vor avea incredere in voi si vor fi dornici sa vorbeasca despre propriile interese si pasiuni. Nu asteptati ca un prieten sa faca primul pas dupa un conflict – este important sa aratati ca puteti face un compromis.



Scorpion

In aceste zile va veti bucura de sentimente puternice si de oportunitatea unui flirt care se va dovedi foarte placut, pana la un punct. Totusi, s-ar putea sa aveti asteptari diferite de la aceste intalniri, ceea ce ar putea duce la o inima franta. Daca va doriti o relatie de durata, asigurati-va ca partenerul este la fel de dornic! In aceasta perioada, s-ar putea sa aveti probleme cu parul sau cu unghiile. Acesta ar putea fi semnul unei lipse de substante importante in organismul vostru, asa ca incercati un tratament cu vitamine. S-ar putea sa simtiti dorul cuiva drag – ar trebui sa faceti primul pas pentru a contacta persoana respectiva.



Sagetator

Astazi veti avea ocazia sa va apropiati de un prieten, mai mult decat v-ati fi imaginat vreodata. Nu asteptati ca cei din jur sa va arate calea cea buna! Mai devreme sau mai tarziu va trebui sa demonstrati faptul ca puteti lua propriile decizii, asa ca incercati sa riscati mai des, insa nu inutil. S-ar putea sa aveti probleme cu ajustarea la temperaturile ridicate, iar organismul vostru va fi slabit. Astrele anunta o perioada instabila pentru situatia financiara. Daca ati avut un plan un venit in plus pe care va bazati, acesta ar putea fi amanat sau chiar anulat. In astfel de situatii, incercati sa aveti un al doilea plan!



Capricorn

Veti reusi sa va bucurati de o zi productiva la locul de munca si s-ar putea sa dati peste noi oportunitati, care sa va deschida drumuri noi pentru viitor. Nu va faceti planuri fara sa va consultati partenerul, deoarece s-ar putea ca dorintele voastre pentru viitor sa nu fie asemanatoare. Ar trebui sa va asteptati la un conflict in familie, in special daca ati fost nevoiti sa va decideti impreuna asupra unei probleme delicate; nu tot cei din familie vor fi dornici sa aleaga calea compromisului! S-ar putea sa va astepte o marire de salariu sau o suma de bani in plus. Folositi obiecte fierbinti cu grija, deoarece veti fi predispusi accidentelor.



Varsator

Nu va complaceti intr-o cariera care nu va satisface, care nu va face sa va simtiti bine in pielea voastra. Astrele incurajeaza schimbarile pozitive din viata voastra, iar cei dragi va vor sustine. S-ar putea sa fiti vizitati astazi de un vechi prieten. In loc sa va faceti griji pentru cum arata locuinta, ar trebui sa va bucurati de compania persoanei respective. Nu lasati stresul sa va doboare si apelati la un specialist atunci cand apar primele semne ale unei probleme serioase, cum ar fi noptile nedormite si starile de ameteala. Astazi norocul va fi de partea voastra si s-ar putea sa aveti cateva surprize placute in situatii la care nu v-ati fi gandit.



Pesti

Incercati sa petreceti mai mult timp alaturi de cei dragi, in special daca aveti copii. Prezenta acestora si interesul pentru tot ceea ce aveti de impartasit va vor imbunatati cu siguranta dispozitia, dar si relatia cu acestia. Nu va faceti prea multe griji daca relatiile cu colegii de la locul de munca sunt tensionate; s-ar putea ca nereusita unui proiect sa fie cea care dicteaza atmosfera de la birou, insa acest lucru se va atenua. Atunci cand veti avea un nou proiect la indemana, situatia se va schimba imediat. Astazi veti simti nevoia unei cesti de cafea in plus; daca nu aveti somnul linistit, incercati sa beti un ceai relaxant in fiecare seara.