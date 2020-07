Casa Albă intenționează să interzică accesul în SUA tuturor membrilor Partidului Comunist Chinez

Administraţia Trump are în vedere impunerea unei interdicţii de călătorie în SUA pentru toţi membrii Partidului Comunist Chinez şi a familiilor acestora, scrie The New York Times.



Un decret prezidenţial în acest sens este în prezent în formă de proiect şi nu a ajuns spre avizare la Donald Trump, scrie NYT, citând surse.



Proiectul de interdicţie ar urma să se refere şi la revocarea vizelor membrilor partidului şi ale familiilor lor, care sunt deja în Statele Unite.



Ordinul ar urma să se bazeze pe aceeaşi lege pe care administraţia Trump a folosit-o în 2017 pentru a impune interdicţii de călătorie pentru mai multe ţări predominant musulmane, potrivit Mediafax.



Legea americană îi conferă preşedintelui puterea de a bloca temporar călătoriile în SUA ale unor cetăţeni străini care sunt consideraţi că aduc „prejudicii interesului naţional”.



Proiectul presupune însă şi o serie de probleme în ceea ce priveşte aplicarea sa. De exemplu, Partidul Comunist Chinez are 92 de milioane de membri, iar guvernul american nu poate verifica statutul cetăţenilor chinezi, notează NYT.



Ambasadorul SUA, convocat la Ministerul chinez de Externe, după decizia privind Hong Kong-ul



Ministerul chinez de Externe l-a convocat pe ambasadorul SUA, Terry Branstad, pentru a-i transmite o notă de protest faţă de hotărârea preşedintelui american, Donald Trump, de anulare a statutului special al provinciei Hong Kong, relatează agenţia de presă Reuters.



China va adopta măsurile necesare, inclusiv sancţiuni contra persoanelor şi entităţilor relevante din SUA, pentru a-şi apăra interesele, a declarat Zheng Zeguang, adjunct al ministrului chinez de Externe.



Administraţia Chinei a somat, miercuri, Statele Unite să revină asupra deciziei de anulare a statutului special al provinciei Hong Kong în relaţiile comerciale, Beijingul ameninţând Washingtonul cu măsuri de retorsiune.



Preşedintele SUA, Donald Trump, a emis o ordonanţă executivă privind anularea statutului special al Hong Kong-ului în relaţiile comerciale, din cauza legii chineze privind siguranţa naţională, considerată o acţiune a Beijingului de intensificare a controlului politic asupra provinciei autonome.