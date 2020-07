Londra acuză Moscova că încearcă să fure cercetări despre un vaccin împotriva COVID-19

Organismul guvernamental britanic însărcinat cu securitatea cibernetică a acuzat joi un grup de hackeri ruşi că atacă organizaţii britanice, americane şi canadiene pentru a le sustrage cercetările despre crearea unui vaccin împotriva noului coronavirus şi consideră ''aproape sigur'' că acest grup acţionează pentru serviciile secrete ruse, potrivit AFP.



''Grupul periculos cunoscut sub numele APT29'', sau ''Ducs'' sau de asemenea ''Cozy Bear'', ''operează aproape sigur în cadrul serviciilor de informaţii ruse'', afirmă într-un comunicat National Cyber Security Centre (NCSC), adăugând că instituţiile similare din SUA şi Canada au ajuns la aceeaşi concluzie, iar atacurile cibernetice sunt în desfăşurare.



''Această campanie de atacuri a APT29 vizează în principal ţinte guvernamentale, diplomatice, grupuri de reflecţie, actori din sectorul sanitar şi al energiei pentru a le sustrage valoroasa proprietate intelectuală'', explică NCSC.



Conform directorului pentru operaţiuni al acestei instituţii, Paul Chichester, grupul de hackeri ''foloseşte diferite instrumente şi tehnici, mai ales ''spear-phisphing'' şi programe malware personalizate cunoscute sub numele de ''WellMess'' şi ''WellMail''''.



Ministrul britanic de externe, Dominic Raab, a calificat drept ''total inacceptabil ca serviciile de informaţii ruse să-i vizeze pe cei implicaţi în lupta împotriva pandemiei de coronavirus''.



''În timp ce unii îşi urmăresc cu imprudenţă interesele egoiste, Regatul Unit şi aliaţii săi îşi continuă munca grea de a găsi un vaccin care să protejeze sănătatea mondială'', a continuat şeful diplomaţiei britanice, adăugând că ''Regatul Unit va continua să lupte împotriva celor care desfăşoară astfel de atacuri cibernetice'' şi care mai devreme sau mai târziu ''vor da socoteală''.



Pe de altă parte, presa britanică citată joi de agenţia EFE semnalează că testele pe oameni pentru vaccinul împotriva COVID-19 la care lucrează compania AstraZeneca împreună cu University of Oxford şi Imperial College London au avut ''rezultate promiţătoare'', stimulând răspunsul dorit al sistemului imun. În această fază a testării pe oameni, care a început în aprilie şi la care participă circa 1.000 de voluntari sănătoşi, cercetătorii au observat că posibilul vaccin generează anticorpi şi celulele T care ar putea fi adecvate pentru generarea unui răspuns imun împotriva COVID-19.



''Nimeni nu poate avansa date finale (pentru disponibilitatea vaccinului - n. red.) ... lucrurile pot în cele din urmă să meargă prost, dar realitatea este că lucrând cu o mare companie farmaceutică acest vaccin ar putea fi disponibil în septembrie şi acesta este obiectivul la care lucrăm'', a declarat David Carpenter, preşedintele comitetului de etică a cercetării de la Berkshire, care a aprobat respectiva cercetare pentru crearea acestui vaccin.



Totuşi, ministrul britanic al sănătăţii, Matt Hancock, a declarat că deşi echipa care lucrează la acest vaccin încearcă să realizeze ''cel mai bun scenariu'' în care vaccinul să fie pus în circulaţie până la finele acestui an, o ţintă mai realistă pentru acest obiectiv este anul viitor.



În acest timp, în Rusia un responsabil implicat în proiectul realizării unui vaccin împotriva COVID-19 a susţinut tot joi că Moscova este încrezătoare că va putea scoate pe piaţă acest vaccin înainte de luna octombrie a anului în curs. ''Ieri (miercuri - n. red.) am încheiat cu succes prima fază a testelor clinice ale vaccinului dezvoltat de institutul Gamalei şi a doua fază sperăm să o terminăm pe 3 august, apoi vom demara a treia fază, nu doar în Rusia, ci şi într-o serie de alte ţări'', a spus la o teleconferinţă de presă Kiril Dmitriev, directorul general al Fondului Rus pentru Investiţii Directe (FRID).



Conform acestui oficial, vaccinul rus va fi ''unic'' pentru că este primul din lume care a fost testat pe hamsteri infectaţi cu o doză letală de virus după ce au primit vaccinul şi nu s-au îmbolnăvit. ''Desigur că mai este un drum de parcurs pentru a confirma acest efect pe oameni în diferite faze'' ale cercetării, a mai spus el, adăugând că obiectivul este ca Rusia să producă anul acesta 30 de milioane de doze de vaccin.