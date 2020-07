Câți metri pătrați are, de fapt, cea mai mică țară din lume

Dacă ar fi să combinăm cele mai mici țări din lume, dimensiunea lor totală ar fi puțin peste cea a statului american Rhode Island. Aceste națiuni și-au păstrat independența și s-au poziționat ca susținători ai economiei mondiale, precum și ai inițiativelor politice și pentru drepturile omului.



Vatican, numele oficial fiind Statul Cetății Vaticanului, este cea mai mica țară din lume. Totuși, asta nu înseamnă că nu este un stat puternic. Vaticanul este probabil cel mai influent stat din punct de vedere religios. Este centrul spiritual pentru Biserica Romano-Catolică și reședința Papei. Statul Cetății Vaticanului este situat într-o zonă împrejmuită din Roma, capitala Italiei.



Cea mai mică țară din lume există din 1929



Mica țară a început să existe în mod oficial în anul 1929, în urma Tratatului de la Lateran cu Italia. Stilul guvernamental este ecleziastic, iar șef al statului este, de fapt, Papa. De asemenea, Vaticanul nu face parte din Națiunile Unite din propria decizie.



Vaticanul are o populație de aproape 1.000 de locuitori, însă aceștia nu sunt rezidenți permanenți. Mulți fac naveta ca sa ajungă în mica țară.



Totodată, suprafața totală a țării este de 0,44 km² sau 440.000 de m².



Care este a doua cea mai mică țară din lume



Prin comparație, a doua cea mai mică țară din lume este Monaco și are o suprafață de 1,98 km². Situată între sud-estul Franței și Marea Mediterană, acest microstat are un singur oraș oficial, anume Monte Carlo. Acesta este în același timp capitală și o renumită stațiune pentru cei mai bogați oameni ai planetei. Populația este de aproape 36.000.



De asemenea, o altă mică națiune este Nauru, situată în regiunea Oceania din Oceanul Pacific de Sud. Nauru este cea mai mica țară insulară a lumii cu o suprafață de doar 21 km² și o populație de aproape 11.000 de locuitori, potrivit ThoughtCo.



Nauru era cunoscută pentru operațiunile de minerit la începutul secolului al XX-lea. Anterior, Nauru era numită „Insula Plăcută” și a devenit independentă de Australia în 1968. Totodată, această mică țară nu are nicio capitală oficială.