Ce să faci ca să ai o inimă sănătoasă. Sfaturile unui cardiolog

Un cardiolog vestit îți spune ce trebuie să faci ca să ai o inimă sănătoasă. Urmează-i sfaturile ca să previi bolile cardiovasculare!



Ca să ai o inimă sănătoasă nu trebuie să faci ceva complicat, ci doar să ții cont de câteva reguli care s-au demonstrat că au un impact semnificativ asupra sistemului cardiovascular.



Iată câteva dintre lămuririle și sfaturile pe care le oferă Deepak Bhatt, medic cardiolog la Brigham and Women’s Hospital din Boston și profesor la Harvard Medical School:



Întrebări și răspunsuri despre cum să ai grijă de inima ta



Dacă măsori tensiunea la ambele brațe poți să descoperi că ai un risc crescut de infarct?

ADEVĂRAT! Este important să îți iei tensiunea la ambele brațe. O diferență de 10 puncte sau mai mare poate să indice un risc cu 38% mai ridicat de a face un infarct.



Astfel că trebuie să discuți urgent cu medicul cardiolog ca să-ți prescrie un tratament potrivit și un regim alimentar.



Aspirina drajeuri este mai bună pentru inimă dacă este administrată zilnic?

FALS! Dacă iei zilnic aspirină pentru inimă, nu folosi aspirina sub formă de drajeuri. Aceasta nu protejează stomacul și nu se absoarbe integral sânge.



Toate grăsimile sunt rele penru inimă și creier?

FALS! Nu toate grăsimile sunt nocive pentru sănătatea inimii și a creierului.

Grăsimile saturate (care se găsesc în unt și carnea roșie) îți pot afecta în mod negativ memoria dar și arterele. În schimb, grăsimilemononesaturate (care se găsesc în uleiul de măsline, pește, nuci, avocado) sunt extrem de bune atât pentru inimă cât și pentru creier.



Ce să faci ca să ai o inimă sănătoasă: sfaturi



Știi despre cât de important este să reduci consumul grăsimilor saturate ….

Dar știai că noile cercetări arată că sunt mai periculoși carbohidrații rafinați? Aceștia constituie una dintre cauzele principale care favorizează diabetul și obezitatea, ambele mărind riscul de a face boli de inimă.



Știi că nivelul colesterolului este important ….

Dar știai că trigliceridele joacă un rol mai important în sănătatea inimii? Nivelul trigliceridelor nu trebuie ignorat, iar împreună cu medicul poți să faci schimbările dietetice necesare și să iei un tratament potrivit ca să îți protejezi inima.



Poate te-ai gândit că un anumit supliment alimentar poate să protejeze inima …

Dar de fapt niciun supliment alimentar nu poate să scadă riscul de boli cardiovasculare, lucru care este demonstrat și are în spate foarte multe cercetări, explică medicul cardiolog.