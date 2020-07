Protest de amploare la „OrheiLand”. Câteva mii de oameni scandează „Jos mâinile de pe „OrheiLand”!

Câteva mii de cetățeni protestează în aceste momente la „OrheiLand” cerând într-o singură voce „Jos mâinile de pe „OrheiLand”. Ei scandează „Ilan Șor!”, „Victorie!” și cer cu fermitate redeschiderea parcului „OrheiLand”, care a fost închis abuziv de guvernare.



Deputata Partidului ȘOR Marina Tauber a declarat în fața mulțimii că toate parcurile importante din lume lucrează, inclusiv în Ucraina și România, iar în Moldova – nu. Asta pentru că guvernarea are o atitudine selectivă și discriminatorie față de Orhei, unde guvernează echipa lui Ilan Șor.



„Chicu și Dodon văd în „OrheiLand” slăbiciunea lor, pentru că ei nu au făcut nimic, nu au realizat nici o promisiune electorală. Ei înțeleg că victoria e a noastră, iar înfrângerea a lor”, a declarat sub roportele mulțumii Marina Tauber, subliniind că „OrheiLand” este cea mai sigură zonă din țară.



Oamenii adunați la „OrheiLand” scandează „Jos Dodon”, „Jos Chicu”.



Primarul de Orhei, Pavel Verejanu a declarat că protestul de azi este împotriva fărădelegilor comise de guvernare împotriva copiilor.



„Cât timp trebuia să ia decizii ferme pentru diminuarea epidemiei, guvernarea a fost ineficientă. Azi însă se face un joc politic fiind vizat de Chicu „OrheiLand”. Hotărârile sunt luate în detrimentul poporului său. Cerem să ni se permită redeschiderea „OrheiLand”, pentru că aici sunt toate condițiile de siguranță. Cerem echitate, egalitate și dreptate”, a declarat Verejanu.



Președintele raionului Orhei, Dinu Țurcanu, a declarat că „OrheiLand” este un vis realizat de Ilan Șor pe care guvernarea vrea să-l distrugă.



„Guvernarea încearcă să distrugă acest vis, care le stă în gât. Nu vom permite acest lucru, iar prezența miilor de oameni azi aici demonstrează acest fapt. Mă adresez lui Dodon și Chicu: nu mor caii când vor câinii”, a declarat Țurcanu.



În pofida multor piedici, în raionul Orhei au fost realizate multe lucruri bune, astfel că orheienii vor sta de straja lor. „Întotdeauna am fost puși în situația să demonstrăm că noi suntem solidari și puternici. Și de această dată să le arătăm că nou suntem prea puternici, iar ei prea slabi”, a spus președintele raionului Orhei.



Vicepreședinta raionului Orhei, Tatiana Platon a spus în fața mulțimii că populația din Orhei nu va ceda.



„Noi suntem puterea și nu vom ceda în fața guvernării. Ea trebuie să ne audă, să știe că ne vom apăra Orheiul în fiecare zi de”, a declarat Platon.



Platon s-a adresat polițiștilor, amintindu-le că ei se află în slujba cetățenilor și nu a guvernării.



„Guvernații vin și pleacă, iar cetățenii rămân”, a declarat Tatiana Platon.



Precizăm că până la acțiunea de protest, poliția a stopat un număr mare de unități de transport la intrarea în mun. Orhei. Acțiunea a fost făcută de poliție pentru a intimida și bloca manifestația de protest a cetățenilor împotriva închiderii abuzive a parcului „OrheiLand”. Marina Tauber a declarat că din acest motiv mulți cetățeni nu au reușit să ajungă la eveniment.



Amintim că reprezentanții poliției au blocat activitatea „OrheiLand” la finele lunii iunie, făcând trimitere la o decizie controversată a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică. De două ori vizitatorii parcului și orheienii s-au opus abuzurilor, dar ulterior poliția a blocat din nou activitatea parcului, chiar dacă acesta corespunde tuturor normelor și aici au fost luate măsuri sporite pentru protejarea sănătății vizitatorilor. Autoritățile locale din Orhei și Partidul „ȘOR” califică interdicțiile drept politice și abuzive.