Oceanul ascuns de sub Antarctica

Cercetătorii explică faptul că sub Antarctica există un ocean ascuns.



În cartea 20.000 de mile sub mări, Jules Verne și-a imaginat faptul că submarinul Nautilus a rămas blocat o perioadă în gheața care s-a format în oceanul care s-ar fi aflat sub Antarctica. În prezent, cercetătorii au dovezi care să susțină existența unui astfel de ocean care pare a circula pe sub calota glaciară, notează Live Science.



Această masă de gheață extinde calota glaciară continentală și are un rol important în creșterea viitoare a nivelului mării. Cercetările noastre aruncă o nouă lumină asupra modului în care curenții oceanici contribuie la topirea în Antarcticii, aceasta fiind una dintre cele mai mari incertitudini în previziunile modelelor climatice”, explică cercetătorii Craig Stevens și Christina Hulbe.



Cea mai mare calotă glaciară din lume și oceanul de sub aceasta



Calota glaciară Ross se întind epe o suprafață de 480.000 kilometri pătrați și se întinde pe 700 de kilometri de la coasta Antarcticii.



Studiile au demonstrat faptul că calotele glaciare se topesc la contactul cu apele tot mai calde ale oceanului. Din nefericire, datele despre acest fenomen sunt limitate și fenomenul este ignorat de către modelele evoluției climei.



Expedițiile realizate de-a lungul timpului au dus la descoperirea faptului că apa de sub calotele glaciare are tendința de a se „așeza” în funcție de salinitate și temperaturi. De asemenea, datele sugerează faptul că este nevoie de până la șase ani pentru ca apa să își croiască drum până la oceanul de sub calota glaciară.



Oamenii de știință subliniază faptul că ghețarul Ross nu se află într-un pericol major existențial major din cauza încălzirii oceanelor. Totuși, masa și poziția acestui și a mării din apropiere, cu același nume, indică o importanță vitală pentru sistemul oceanic planetar.



Într-o serie de scenarii negative, oamenii de știință au calculat faptul că o creștere cu două grade a temperaturilor atmosferice medii va duce la dezintegrarea Antarcticii și o creștere a nivelului mării cu până la trei metri în următoarele secole.