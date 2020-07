Corpul tău are nevoie de o gamă variată de nutrienți pentru a funcționa corect. Unul dintre cele mai importante minerale este fierul. Poți aduce un aport de fier organismului prin consumul de fructe de mare, carne slabă și legume cu frunze, dar există și alte surse de fier.



Iar printr-o cantitate adecvată de fier te poți asigura că te simți și arăți bine. Iată ce fructe cu un conținut bogat de fier poți adăuga și tu în dieta ta, dacă vrei să menții starea bună de sănătate a organismului!



Ce fructe cu un conținut bogat de fier te pot ajuta să previi deficiența de fier și anemia?



Fierul din produsele de origine animală este absorbit mai ușor decât fierul din produsele de origine vegetală. Fierul este o substanță nutritivă pentru corpul tău. Este folosit pentru a ajuta celulele roșii să transporte oxigenul din plămâni în corp. De asemenea, acesta susține funcția celulară și metabolismul. Corpul tău are nevoie de fier pentru a crea anumiți hormoni și țesuturile conjunctive. Cantitatea de fier de care ai nevoie depinde de vârstă și de gen.



De asemenea, femeile gravide și vegetarienii au nevoie de o cantitate mai mare de fier.



Iată câteva fructe cu un conținut bogat de fier!



1. Pepene roșu

Pepenele roșu este perfect pentru un picnic în timpul verii. Acesta conține 0,69 de miligrame de fier în 300 grame de pepene. O singură felie de pepene îți oferă 3,8% din doza zilnică de fier. Evident, cel mai ușor mod în care te poți bucura de beneficiile acestui fruct este de a-l mânca gol. Îl poți adăuga și într-o salată de fructe sau într-un smoothie. Pentru o salată, poți adăuga și brânză feta și mentă. Pentru a te asigura că alegi un pepene copt, încearcă să bați în ei, până când găsești un pepene care sună a gol.



2. Prune

Prunele sunt excelente pentru sistemul tău digestiv, dar au și un conținut bogat de fier. Dacă mănânci jumătate de cană de prune, obții 0,81 de miligrame de fier.

Dacă bei o cană cu suc de prune, vei consuma 3,02 miligrame de fier. Vei obține aproximativ 16,7% din doza zilnică de fier. Deși este mai simplu să bei sucul de prune, poți și găti cu el. Prunele oferă un gust bun și mâncărurilor dulci. Le poți adăuga în compot, pâine, tarte. Pentru un preparat special, încearcă să adaugi câteva prune în rețeta preferată de tocăniță.



3. Roșii

O cană cu roșii gătite conține 1,63 de miligrame de fier. Această porție include 9% din cantitatea de fier de care ai nevoie în fiecare zi. În timp ce unii oameni ar putea susține că roșiile sunt legume, sunt considerate fructe din punct de vedere tehnic, deoarece au semințe. În plus, alte culturi chiar mănâncă roșiile ca fructe. În Taiwan, copiii de la grădiniță mănâncă în mod regulat roșii cherry la desert.

Dacă mănânci piure de roșii, o singură cană conține 25% din cantitatea de fier de care ai nevoie într-o zi.



4. Măsline

Este nevoie doar de câteva măsline pentru a obține 4% din doza zilnică de fier. Cinci măsline conțin o cantitate de 0,75 de miligrame de fier. Acest fruct delicios este adesea adăugat la paste și pizza, dar îl poți adăuga și în salatele preferate. De asemenea, îl poți consuma ca o gustare.



5. Piersici

Piersicile reprezintă o sursă de fier excelentă. O singură piersică are 0,38 de miligrame de fier. Înseamnă că o piersică de mărime medie îți va oferi 2,1% din doza zilnică. În plus, piersicile conțin și alte substanțe nutritive și vitamine. Poți consuma piersici crude sau poți face un sorbet. Aceste fructe pot fi, de asemenea, caramelizate sau folosite în tarte.



6. Coacăze și stafide

Trebuie să mănânci doar o jumătate de cană de coacăze pentru a obține 2,34 de miligrame de fier. Aceeași cantitate de stafide îți va oferi 1,36 de miligrame de fier.

Coacăzele pot fi adăugate în sorbet și budinci pentru o cantitate suplimentară de fier. Iar stafidele pot fi folosite pentru o budincă de orez sau împreună cu fulgii de ovăz.



7. Nucă de cocos

O singură cană de nucă de cocos conține 1,94 de miligrame de fier, adică 11% din cantitatea recomandată de fier în fiecare zi. Nuca de cocos este, de asemenea, o sursă sănătoasă de grăsimi, așa că o poți adăuga la salate și deserturi.