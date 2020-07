Ce spun astrele azi, 12 iulie

Berbec

Astazi veti avea sansa sa va asumati un risc pentru viitorul carierei voastre. Daca nu sunteti intr-o relatie, s-ar putea sa se iveasca oportunitatea unui flirt. Altfel, aveti grija la tensiunea ce ar putea sa apara in viata de cuplu – situatia financiara va fi un aspect important in orice conflict. Este posibil ca in urma unei discutii in contradictoriu din grupul de prieteni sa fiti nevoiti sa tineti partea cuiva; evitati, daca se poate, o astfel de situatie. S-ar putea ca vremea de afara sa nu tina cont de planurile voastre, asa ca nu va programati activitati ce depind de un astfel de factor, cum ar fi un picnic.



Taur

Pielea fetei noastre reflecta cel mai bine ceea ce se intampla in organism, starea noastra de sanatate. Daca observati o schimbare la nivelul fetei, chiar daca aceasta tine de culoare sau textura, s-ar putea ca vinovatul sa se afle chiar in corpul vostru, asa ca trebuie sa luati masuri! S-ar putea ca in viitorul apropiat sa va puteti bucura de o calatorie in afara tarii, asa ca incepeti sa economisiti pentru a va asigura o vacanta fara prea multe batai de cap. Nu va faceti griji daca ati intrat recent in conflict cu un prieten bun, deoarece acesta s-ar putea sa va contacteze astazi. Este posibil ca ziua de la locul de munca sa nu fie cea mai productiva.



Gemeni

Va aflati la un impas in cariera voastra; desi aveti zile productive, nu simtiti nici o evolutie in ceea ce faceti. Solutia este fie o schimbare de cariera, fie incercarea unui alt rol in cadrul companiei sau domeniului in care lucrati, pentru ca lucrurile sa evolueze in directia dorita de voi. Incercati sa fiti mai intelegatori in relatia cu copiii; chiar daca vi se pare ca ar trebui sa aveti ultimul cuvant de zis, ar trebui sa luati in considerare si perspectiva acestori. Nu se anunta probleme de sanatate; mai mult, s-ar putea sa fiti astazi in forma maxima, asa ca profitati de situatie pentru a incepe un regim de miscare, cum ar fi alergatul in aer liber.



Rac

Astrele anunta o perioada dificila pentru relatia de cuplu, insa cu multa rabdare si diplomatie veti putea trece peste acest impas. Incercati sa evitati un conflict la serviciu, in special daca va aflati la sfarsitul unui proiect. Din cauza presiunii, situatia va fi un tensionata si este important ca voi sa ramaneti diplomati. S-ar putea sa suferiti de o raceala, ce se va manifesta mai intai in senzatii de frig; este indicati sa evitati contactul cu cei dragi sau locurile in care vor fi multi oameni. Ar trebui sa planuiti cu mai multa atentie atunci cand vine vorba de buget. Nu va bazati pe un singur venit si incercati sa puneti bani deoparte.



Leu

S-ar putea sa va confruntati cu sentimente de gelozie astazi, in special cand vine vorba de relatia cu partenerul. Cariera voastra este un refugiu; va aruncati asupra responsabilitatilor de la munca pentru a uita de frustrarile din viata personala. Desi acest lucru va determina sa munciti mai mult, ar trebui sa priviti aceste probleme in fata, deoarece ele pot avea un impact negativ asupra sanatatii mentale. S-ar putea sa nu fiti o companie prea placuta in grupul de prieteni, in special daca apar des discutii in contradictoriu; ar trebui sa fiti un factor care sa linisteasca atmosfera. Este posibil sa suferiti astazi de o migrena.



Fecioara

S-ar putea sa pierdeti un obiect important, asa ca fiti cu ochii pe lucrurile voastre si nu le aruncati unde nimeriti! Este posibil ca astazi sa fiti contactati cu privire la viitorul carierei voastre, dar lucrurile nu sunt mereu ceea ce par a fi, de aceea trebui sa analizati cu circumspectie ofertele primite. Nu va lasati manipulati de promisiuni si scenarii posibile, ci solicitati informatii clare. Ar trebui sa va ocupati din timp de contracte sau alte documente importante si sa le depozitati intr-un loc sigur. Este posibil ca in curand sa aveti nevoie de informatiile din ele. Pe planul sanatatii, veti fi norocosi si veti reusi sa scapati de boli ca prin urechile acului!



Balanta

Veti gasi un sprijin important in grupul de prieteni atunci cand aveti nevoie de un sfat, asa ca nu va pierdeti timpul suferind in tacere! S-ar putea sa fiti mai pesimisti in aceasta perioada, asa ca incercati sa petreceti mai mult timp cu persoane care stiu cum sa va binedispuna, sa va insufle o stare de spirit pozitiva. Compania pe care o alegeti este importanta pentru starea mentala. Nu este nevoie sa ii insultati pe cei din jur pentru a ajunge mai departe in cariera, deoarece diplomatia si spiritul lucrului in echipa sunt calitati mult mai bine apreciate. Astazi veti fi neindemanatici, deci stati departe de echipamentele complexe.



Scorpion

A sosit vremea sa fiti sinceri in relatiile voastre si sa va indreptati atentia catre prietenii cu care puteti comunica deschis, cu care puteti avea discutii pertinente. Nu va pierdeti timpul cu persoanele cu care nu puteti avea o conversatie sincera. Desi nu avansati la locul de munca la fel de repede cum v-ati dorit, exista o evolutie clara – trebuie doar sa fiti mai ingaduitori cu propria persoana. Daca ati inceput de curand o dieta sau ati facut o schimbare pentru sanatatea voastra, veti vedea rezultatele, iar cei din jur vor observa energia voastra. S-ar putea ca in familie sa deveniti sprijinul cuiva in luarea unei decizii importante.



Sagetator

In aceste zile va trebui sa realizati faptul ca nu trebuie sa infruntati fiecare dificultate din viata singuri. Atunci cand insistati sa rezolvati o problema fara ajutorul nimanui, reusiti sa ii indepartati pe cei dragi de langa voi. Se anunta o perioada armonioasa pentru relatiile din familie si veti reusi sa ajungeti la un compromis cu copiii vostri. In viata sentimentala, este posibil sa va bucurati de oportunitatea unui flirt in urma unei intalniri ce va parea predestinata! Daca un tratament nu da roade, schimbati-l, nu lasati lucrurile la voia intamplarii! Tineti insa cont de faptul ca ar putea dura ceva timp pana puteti vedea rezultatele.



Capricorn

S-ar putea sa pierdeti lucrurile foarte usor astazi, sau sa uitati de anumite responsabilitati. Asigurati-va ca aveti o agenda la indemana in care sa consemnati, precum si persoane de incredere care ar putea sa va aminteasca de intalnirile voastre. Daca simtiti ca atmosfera din familie este rece, incercati sa va apropiati de membrii acesteia planuind o activitate pentru toti, cum ar fi un picnic in aer liber. Veti reusi sa ajungeti la o intelegere cu partenerul asupra unui subiect care va dadea batai de cap, asa ca veti putea sarbatori astazi! Incercati sa nu faceti abuz de alcool, in special daca va reveniti dupa o criza de ficat.



Varsator

Va trebui sa aratati mai multa diplomatie la locul de munca si sa va indepliniti rolul de lider mai bine. Nu va tratati colegii ca pe prieteni, deoarece s-ar putea ca acest lucru sa complice relatiile de munca. S-ar putea sa fiti nevoiti sa va convingeti familia in legatura cu o decizie importanta pe care ati luat-o singuri; ar fi bine sa aveti incredere in propriul sarm, dar si mai bine ar fi fost sa va consultati inainte! Nu va bazati mereu pe tehnologie, ci invatati cum sa folositi alternative atunci cand un obiect important se defecteaza. Astazi veti reusi sa gasiti un tratament pentru o problema de sanatate nu foarte grava, dar care va stresa in ultimul timp.



Pesti

S-ar putea sa suferiti de dureri ce nu par a avea o sursa anume, insa ar trebui sa fiti mai prudenti atunci cand munciti, in special daca depuneti mult efort fizic. Muschii sau incheieturile pot fi usor afectate atunci cand nu luati masurile de siguranta necesare. Veti reusi sa impresionati la locul de munca prin ambitia voastra deoarece va veti oferi sa preluati un proiect ce pare imposibil de realizat. Va bucurati de o situatie armonioasa in familie, insa sub aceasta se ascunde un conflict ce sta sa iasa la iveala. Nu va pierdeti timpul analizand postarile cuiva drag de pe retelele de socializare; ar trebui ca acesta sa fie sincer cu voi!