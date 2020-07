De ce ar trebui să consumi oțet de mere cu miere?

Amestecul de oțet de mere cu miere este un remediu utilizat de mii de ani, fiind considerat un tonic foarte util pentru fortificarea organismului și eliminarea grăsimilor în exces. Descoperă ce beneficii îți aduce consumul acestui mix diluat în apă și dacă există riscuri sau efecte adverse.



Oțetul de mere are drept ingredient de bază sucul de mere, care este lăsat la fermentat cu drojdie. Acidul acetic rezultat îi dă gustul acru caracteristic și aroma. Mierea conține două tipuri de zaharuri, glucoză și fructoză, urme de polen, micronutrienți și antioxidanți.



Mixul de oțet de mere cu miere este apreciat adesea pentru gustul plăcut, iar consumul acestui remediu tradițional este asociat cu numeroase beneficii pentru sănătate și siluetă.



Iată ce efecte pozitive poți obține dacă alegi să consumi și tu oțet de mere cu miere:



1. Accelerarea procesului de slăbire

În cadrul studiilor realizate s-a constatat că administrarea zilnică a 2 linguri de oțet de mere amestecate cu o linguriță de miere, diluat în 500ml de apă, are drept efect reducerea procentului total de grăsimi. De asemenea, mixul previne apariția senzației de foame pentru că încetinește prelucrarea nutrienților consumați în cadrul meselor.

Nu uita, însă, că mierea are multe calorii. Trebuie neapărat să te limitezi la o linguriță pentru a evita acumularea kilogramelor sau stagnarea procesului de slăbire.



2. Reducerea gravității alergiilor sezoniere sau a simptomelor răcelii

Mierea și oțetul de mere au un efect puternic împotriva microbilor. Mierea acționează eficient împotriva alergiilor sezoniere deoarece conține și polen, fiind utilizată des în strategia pentru combaterea manifestărilor problematice cum ar fi strănutul, lăcrimatul ochilor și înroșirea lor. În momentul în care combini miere cu oțet de mere vei intensifica efectul antialergic și vei adăuga protecție împotriva gripei și răcelii de sezon.

Oțetul de mere asigură o doză ridicată de probiotice, bacterii benefice care stimulează digestia și cresc imunitatea.

Vei reduce riscul de răceli sau vei scurta perioada de refacere dacă ai deja simptomele caracteristice.



3. Prevenirea afecțiunilor cardiovasculare

Oțetul de mere conține acid clorogenic, care reduce nivelul de colesterol LDL și protejează inima, iar mierea scade tensiunea arterială, un alt factor major de risc pentru bolile cardiace. Combinația dintre miere și oțet de mere furnizează o cantitate ridicată de polifenoli, care ameliorează circulația sângelui, previn formarea cheagurilor de sânge și stopează oxidarea colesterolului „rău”. Consumul zilnic al acestui remediu reduce inflamațiile din organism și previne depunerea grăsimilor pe pereții arterelor.



Riscuri potențiale



Deși remediul natural este asociat cu multiple efecte pozitive, există și riscuri de care trebuie să ții cont:



1. Efecte negative pentru glicemie și colesterolul HDL

În cadrul unui studiu care a durat 4 săptămâni s-a constatat că administrarea zilnică a acestui amestec poate crește rezistența la insulină, crescând riscul de diabet de tip 2. În plus, la finalul studiului colesterolul „bun” de tip HDL avea un nivel mai redus decât la început, fiind un factor de risc pentru bolile cardiace.



2. Afectarea smalțului dentar sau a stomacului

Aciditatea oțetului de mere poate agrava refluxul gastroesofagian, deși multe persoane au observat că le ameliorează starea. În aceste condiții este indicat să începi cu doze mici și să observi cum te simți.

Organismul tău îți va da indiciile necesare și dacă este compatibil cu acest remediu poți continua fără probleme.

De asemenea, oțetul de mere poate deteriora smalțul dentar, crescând riscul de carii. Din acest motiv nu trebuie să consumi mixul simplu, ci să-l diluezi în 300 - 500ml de apă, iar după ce îl consumi să te clătești din nou cu apă. În ciuda riscului determinat de oțet, combinarea lui cu mierea diminuează problemele potențiale, studiile realizate indicând că efectul ei antibacterian contribuie la prevenirea respirației urât mirositoare și a gingivitei.