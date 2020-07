Au fost descoperiți viermi care mănîncă plastic. Acum planeta va deveni mai curată

În fiecare minut în întreaga lume sînt utilizate 2 milioane de ambalaje din plastic. Este greu să ne imaginăm munții din plastic, care s-au adunat de-a lungul anilor.



Oamenii de știință încearcă să găsească o soluție, guvernele dezvoltă limite pentru utilizarea acestui material, dar problema rămîne gravă și în prezent.



Cu toate acestea situația poate fi salvată cu ajutorul unui vierme. Această descoperire neașteptată a împins oamenii de știință să facă cercetări, iar rezultatele lor s-au dovedit a fi pozitive.



Acest vierme este de fapt o omidă numită vierme de ceară. El parazitează familiile de albine și mănîncă ceara; de asemenea, este cumpărat ca hrană pentru animale de terariu, cum ar fi șopîrle. Și, după cum am aflat deja, el a fost recent recunoscut capabil să prevină distrugerea planetei.



Faptul că această omidă poate digera plasticul s-a descoperit întîmplător. Profesorul Federica Bertocchini, apicultor, a pus viermii de ceară într-o pungă de plastic, iar puțin mai tîrziu a găsit numeroase găuri în ea. Împreună cu alți oameni de știință — Paolo Bombelli și Christopher J. Howe - ea a organizat un studiu bazat pe incidentul cu punga de plastic folosind 100 de viermi.



Ei au pus viermii în pungi de plastic și după 40 de minute au început să apară găuri în ele. După 12 ore, masa plasticului a scăzut cu 92 mg. S-a dovedit că viermii distrug într-adevăr legăturile chimice ale plasticului, nu doar îl mănăncă.



Oamenii de știință cred că secretul constă într-o enzimă a viermilor, care îi ajută să digere plasticul. În plus, ei se hrănesc mult timp cu ceară, care este un "plastic natural".



După ce cercetătorii își dau seama cum să folosească enzima și cum are loc procesul de digestie la acest vierme, ei vor deveni cu un pas mai aproape de rezolvarea problemei deșeurilor din plastic.