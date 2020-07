Proiect al Partidului ȘOR: Farmacii sociale în toată țara până la sfârșitul anului

Deputații Partidului Politic „ȘOR” propun crearea farmaciilor mobile, o soluție optimă în contextul în care sute de localități nu au farmacii, iar locuitorii sunt obligați să parcurgă kilometri întregi pentru a-și procura medicamente. Deputații au elaborat inițiativa legislativă în acest sens în urma discuțiilor cu oamenii și la solicitarea acestora.



Sunt multe localități rurale în Republica Moldova care nu au o farmacie, iar oamenii - persoanele în etate în primul rând și familiile cu copii trebuie să parcurgă uneori zeci de kilometri până la cea mai apropiată farmacie, a declarat deputatul Violeta Ivanov, vicepreședintele fracțiunii Partidului Politic „ȘOR”.



În acest context, Partidul Politic ȘOR vine cu o soluție optimă în această privință și anume modificarea cadrului legal care să permită activitatea farmaciilor mobile. Aceasta înseamnă că mașini special echipate - cu frigidere și alte ustensile necesare păstrării medicamentelor, puse la dispoziție de rețelele mari vor circula, conform unui grafic bine stabilit, în localitățile din țară unde nu sunt farmacii și vor asigura cetățenii cu medicamente la prețuri accesibile.



„Noi credem că aceasta este cea mai viabilă soluție, reieșind din situația actuală. În plus, noi am testat deja un proiect similar și anume magazinele sociale. În localitățile în care nu pot fi deschise astfel de magazine, se deplasează magazinele sociale mobile care livrează produse proaspete cetățenilor. Oamenii cunosc graficul și merg la cumpărături. Și nu voi exagera deloc afirmând că datorită magazinelor sociale mobile, mai ales în perioada pandemică, am salvat efectiv de la foame locuitorii satelor mici, unde nici nu există un magazin alimentar”, a menționat Violeta Ivanov.



Deputații Partidului „ȘOR” susțin că au purtat deja discuții cu agenți economici care au dat asigurări că dacă va fi modificat cadrul legal și va fi permisă această activitate, sunt gata să „pună pe roate” acest proiect ca medicamentele să ajungă la fiecare cetățean.



Având în vedere contextul actual al evoluției pandemiei de Covid-19 și necesității masive de aprovizionare cu medicamente a populației, punerea în aplicare a proiectului de lege trebuie urgentată, motiv pentru care Guvernului i se oferă o lună de la data intrării în vigoare a legii să aducă actele normative în concordanță cu legea.



Violeta Ivanov și-a exprimat speranța că deputații vor înțelege utilitatea acestei legi și importanța ei pentru cetățenii țării și vor accepta examinarea și adoptarea cât mai grabnică a acesteia. „Cetățenii așteaptă de ani de zile aceste farmacii. Ei au depus sute de demersuri către autoritățile centrale”, a concluzionat Violeta Ivanov.