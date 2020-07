O dietă sănătoasă constă în echilibru. De aceea, nu este bine să mănânci prea multă pâine sau orice alt aliment, în general.



Pâinea cu făină integrală este mai bună decât cea albă, însă trebuie să mănânci porțiile recomandate de nutriționiști pentru a beneficia de avantajele pe care le aduce sănătății. Cu toate acestea, iată ce se întâmplă dacă mănânci prea multă pâine din făină integrală!



De ce nu este bine să mănânci prea multă pâine?



Crește riscul apariției cancerului colorectal

Nu se știe sigur dacă aportul ridicat de fibre dietetice, care există în pâinea integrală, previne sau promovează cancerul colorectal. Specialiștii se împart în 2 tabere, deoarece unele studii prezintă beneficiile, iar altele sugerează un risc ridicat.

Pentru a fi în siguranță, consumă doar porțiile recomandate de pâine din făină integrală și fibre dietetice și fă-ți analizele regulat.



Te îngrașă

Dacă mănânci prea multă pâine din făină integrală, te poți îngrășa, din cauza faptului că aduci organismului un aport mai mare de calorii decât poate consuma. Cu toate că necesitățile individuale variază în funcție de vârstă, sex, greutate, starea generală de sănătate, nivelul de activitate, ar trebui să consumi zilnic mai puțin de 2.000 de calorii pentru a-ți menține greutatea.

În plus, includerea unui regim regulat de exerciții de cel puțin 30 de minute te va ajuta să arzi caloriile suplimentare.



Apar deficiențe

Dacă mănânci prea multă pâine din făină integrală, vei consuma mai puține alimente de care are nevoie organismul tău, așa că există riscul apariției deficiențelor nutriționale. Semnele fizice ale deficiențelor nutriționale includ părul uscat, unghiile fragile, producția excesivă de ceară de urechi, cariile dentare, mâinile reci și vindecarea lentă a rănilor. Simptomele variază în funcție de substanțele nutritive care lipsesc.

În general, dacă te simți obosit sau bolnav, organismul îți va trimite un semnal de alarmă. Consultă-ți medicul pentru o analiză detaliată.



Apar reacții alergice

O persoană care are alergie alimentară la grâu poate experimenta mai multe efecte deranjante de la un consum exagerat de pâine din făină integrală. Printre acestea se numără crampele stomacale, balonarea și gazele. În plus, persoanele care au intoleranță la gluten, cum ar fi cele care suferă de boala celiacă, pot fi supuse la diaree sau constipație cronică, scădere bruscă în greutate sau creștere în greutate și anemie.

Din cauza faptului că boala poate apărea oricând și poate fi declanșată de o infecție virală, o intervenție chirurgicală, sarcină, naștere sau stres, este recomandat să vorbești cu medicul tău dacă ai simptome neobișnuite după ce ai consumat pâine din făină integrală.