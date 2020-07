Agricultorii prognozează o roadă de grâu de două ori mai mică decât anul trecut

Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, Ion Perju, a efectuat marţi, 7 iulie curent, o vizită de lucru în raioanele Sîngerei şi Floreşti pentru a observa cum se desfăşoară campania de recoltare a culturilor cerealiere de grupa I.



În prima jumătate a zilei oficialul a vizitat câteva terenuri agricole din localitatea Rădoaia, raionul Sîngerei, unde are loc secerişul şi a discutat cu producătorii agricoli despre dificultăţile întâmpinate în cadrul campaniei de recoltare şi prognoza roadei.



Agricultorii au comunicat că impactul secetei hidrologice poate fi observat în fiecare câmp şi că prognozează o roadă înjumătăţită comparativ cu anul trecut, totuşi speră să obţină o cantitate medie de grâu de până la 4 tone per ha şi circa 2 tone orz per ha.



Ministrului i-au fost prezentate şi câteva terenuri semănate cu triticale, care au avut toleranţă mai mare faţă de secetă, iar prognoza de roadă este de circa 3-4 tone per ha.



În a doua jumătate a zilei ministrul s-a deplasat în localităţile Băhrineşti şi Ghindeşti din raionul Floreşti, unde de asemenea agricultorii au demarat secerişul.



În discuţii cu oficialul, producătorii agricoli au vorbit despre suprafeţele însămânţate cu culturi de toamnă în anul agricol 2019 – 2020, impactul secetei şi îngheţurile de primăvară, precum şi i-au prezentat suprafeţele agricole unde au demarat recoltarea.



„Săptămâna trecută am vizitat câteva localităţi din raionul Basarabeasca. În sudul ţării seceta a afectat terenurile agricole în proporţie de 80%, roada va fi mult mai mică comparativ cu anul trecut, iar după cele observate în nordul Moldovei, situaţia este îmbucurătoare şi optimistă. În acest an vom avea o recoltă medie de grâu pe ţară de circa 2 tone per ha”, spune ministrul.



Menţionăm, în anul agricol 2019 – 2020 au fost însămânţate cu culturi de toamnă circa 400 mii ha, seceta şi îngheţurile de primăvară afectând circa 215 mii ha: în proporţie de 25% în Nord şi până la 60-80% în Centru şi Sud.