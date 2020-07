Cum te răcorești pe caniculă. Cele mai bune trucuri dovedite științific

Când temperaturile ating praguri sufocante, îți vine să te așezi în fața aerului condiționat și să rămâi acolo până trece canicula. Însă știm cu toții că nu este o decizie prea bună pentru sănătate și în plus nu ai oriunde acces la aer condiționat. Există unele trucuri dovedite științific care te ajută să faci față căldurii excesive. Iată cum să te răcorești pe caniculă:



Cum te răcorești pe caniculă - Mănâncă alimente picante



Poate părea o idee foarte proastă într-o zi fierbinte de vară. Cu toate acestea, alimentele iuți, în special ardeiul iute, conțin o substanță numită capsaicină, care acționează ca un iritant și ne face să transpirăm, proces prin care corpul se răcorește. „Alimentele picante stimulează receptorii din piele care în mod normal răspund la căldură. Prin urmare, tiparul de reacții care apar în urma durerii și receptorii nervoși pentru căldură declanșează aceeași reacție care apare din cauza căldurii. Printre acestea se numără vasodilatația, transpirația și bufeurile”, declară profesorul Barry Green din cadrul Universității Yale pentru Scientific American. Astfel vei simți o senzație de răcorire după ce consumi un preparat picant. Nu este o coincidență că în zonele cu climă fierbinte din Asia se consumă foarte multe mâncăruri picante.



Cum te răcorești pe caniculă - Învelește-te cu un prosop sau un cearșaf umed



Este o senzație deosebit de plăcută, mai ales dacă lași să funcționeze în același timp un ventilator. Evaporarea apei din materialul textil îți va ține răcoare peste nopate, iar prosopul sau cearșaful va fi probabil uscat până dimineața.

„Atunci când părți ale corpului cu o concentrație mare de vase de sânge la suprafața pielii intră în contact cu ceva rece, ajută la transferul de căldură și ajută corpul să se răcorească mai repede”, declară medicul și cercetătorul Shubhayu Saha într-un interviu pentru New York Times.



Cum te răcorești pe caniculă - Consumă mai puține proteine și alimente sărate



Alimentele sărate și proteinele produc căldură metabolică atunci când sunt digerate. Pe timp de vară, consumă mai multe fructe și legume și mese mai mici și dese de-a lungul zilei. Cercetătorii știu de mulți ani despre această legătură dintre digestie și căldura metabolică. În anul 1936, medicii G. Booth și J.M. Strang au demonstrat că temperatura la nivelul pielii crește în medie cu 2 grade la o oră după masă atunci când o persoană consumă un preparat din carne de vită tocată și roșii. Ceea ce este foarte mult, având în vedere căldura exterioară din zilele caniculare.



Cum te răcorești pe caniculă - Udă draperiile



Trucul acesta există de mult timp, însă nu sunt mulți cei care îl pun în practică.

Pulverizează apă pe draperii sau înmoaie un cearșaf în apă, stoarce-l bine, apoi agață-l în dreptul ferestrei. Este o variantă bună de a răcori o cameră în care bate soarele. Trucul funcționează numai dacă poți face aerul să circule pentru a evapora apa. Prin urmare, folosește un ventilator sau alege o fereastră pe unde pătrund curenții de aer.



Aplică o compresă cu gheață pe cap



Există pălării sau căciuli speciale cu gheață sau gel, folosite în special pentru tratarea migrenelor. Îți poți cumpăra una sau poți încerca o variantă care nu te costă nimic. Umezește două prosoape, răsucește-le pentru a lua forma literei C și bagă-le în congelator. Vei obține două bentițe congelate, care te vor ajuta să te răcorești. Acest truc este eficient și pentru tratarea insomniilor. Atunci când temperatura la nivelul capului este ridicată, nu poți adormi sau ai un somn agitat.



Cum te răcorești pe caniculă - Pune un bol cu gheață în fața ventilatorului



Acest truc extrem de simplu te ajută să-ți faci propria variantă de aer condiționat, fără costuri suplimentare.

Pune câteva cuburi de gheață într-un bol sau îngheață direct apă în bol, la congelator, și așază bolul în fața ventilatorului, în timp ce este pornit. Direcționează ventilatorul spre bolul cu gheață, astfel încât aerul să bată direct pe gheață. Vei simți imediat efectul.



Bea o băutură fierbinte, dacă ești într-o zonă cu umiditate scăzută



Nu crezi că este o decizie prea bună, nu-i așa? Să bei o cană cu ceai fierbinte este ultimul lucru la care visezi într-o zi caniculară, dar există o explicație științifică pentru acest truc care, în mod paradoxal, te va răcori. Dr. Ollie Jay, cercetător în cadrul Departamentului de Kinetică Umană al Universității din Ottawa, Canada, a publicat un studiu în anul 2012 care demonstrează eficiență acestei metode. „Am descoperit că atunci când bei o băutură fierbinte apare o creștere disproporționată a cantității de apă eliminată prin transpirație. Da, băutura fierbinte este mult mai caldă decât temperatura corpului, dar procesul de răcorire prin transpirație compensează cu mult diferența dintre temperatura băuturii calde și cea a corpului”, declară cercetătorul, potrivit cbc.ca.

Nu uita că acest truc funcționează numai dacă transpirația se poate evapora de pe piele, ceea ce înseamnă că nu funcționează în zonele cu umiditate ridicată.