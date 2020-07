Polul Sud se încălzește de trei ori mai rapid față de restul planetei

Condițiile meteo din alte regiuni ale globului au un impact semnificativ asupra Polului Sud.



Creșterea temperaturilor medii reprezintă un motiv de îngrijorare pentru oamenii de știință, iar aceștia explică faptul că unele regiuni se încălzesc în mod disproporționat. În această situație se află Polul Sud care, conform datelor, se încălzește de trei ori mai rapid, notează Science Alert.



Temperaturile din zona antarctică variază în funcție anotimp, dar și de zonele studiate. Din această cauză, oamenii de știință erau convinși că Polul Sud ar fi scăpat neafectat de creșterile temperaturilor medii de pe continentul pe care se află.



O încălzire accelerată



Oamenii de știință din Noua Zeelandă, Regatul Unit și Statele Unite ale Americii au analizat datele meteo colectate de către stațiile meteo din Antarctica.



Aceștia au aflat că apele mai calde din Pacificul de Vest au dus la scăderea presiunii atmosferice asupra Mării Weddel din Atlanticul de Sud. În cele din urmă, acest lanț de evenimente a dus la o creștere a temperaturilor medii cu 1.83 de grade Celsius în zona Polului Sud.



„În timp ce se știa că temperaturile creșteau în Antarctica de Vest și în Peninsula Antarctica în secolul XX, la Polul Sud acestea scădeau”, explică Kyle Clem, cercetător al Universității Victoria, Noua Zeelandă. Acesta mai adaugă: „Se bănuia că această parte a Antarcticii ar putea fi imună la / izolată de încălzire. Am constatat că nu mai este cazul”.



Autorii studiului cred că această schimbare a temperaturilor poate fi atribuită unui fenomen numit Oscilarea Pacificului Interdecadal, care alternează între pozitiv și negativ de-a lungul unui ciclul de 15-30 de ani.



„În timp ce încălzirea se situa doar în variabilitatea naturală a modelelor climatice, este foarte probabil ca activitatea umană să fi contribuit la rândul ei”, explică dr. Clem



Studiul Record warming at the South Pole during the past three decades a fost publicat în Nature Climate Change.