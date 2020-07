Lucrul în ture de noapte și efectele sale asupra sănătății

În multe industrii, lucrul în ture de noapte este indispensabil. Întreprinderile își desfășoară activitatea și noaptea pentru a produce cât mai mult și pentru a răspunde cerințelor pieței.



Dar, angajații însărcinați să lucreze în aceste schimburi neregulate pentru perioade îndelungate de timp pot suferi numeroase probleme de sănătate. Care sunt aceste probleme și ce se poate face pentru a le preveni?



Lucrul în ture de noapte forțează organimsul să funcționeze după un program care contravine ritmului circadian natural. De cele mai multe ori, nu este o idee bună să schimbăm ceea ce mama natură a pus la punct.



Iată cum lucrul în ture de noapte îți poate afecta sănătatea



Interferează cu ritmul natural de somn

Somnul este foarte important pentru starea de sănătate generală. În timpul somnului, corpul scapă de toxine, repară leziunile și reduce stresul. Lucrul în ture de noapte interferează cu aceste procese esențiale și generează numeroase probleme de sănătate.



Crește riscul de cancer la sân

Femeile care lucrează în ture de noapte prezintă un risc mai mare de a avea cancer la sân decât cele care lucrează doar pe timpul zilei.

Și nu contează dacă lucrezi în mod constant noaptea sau doar o dată pe săptămână.



Crește riscul de atac de cord

Un studiu din 2010, publicat în British Medical Journal, a concluzionat că lucrul în ture de noapte provoacă o creștere de 7% a probabilității ca o persoană să sufere un atac de cord. Studiul nu a abordat de ce riscul a fost mai mare pentru cei care lucrează noaptea, dar cercetătorii susțin că schimbarea obiceiurilor de somn afectează tensiunea arterială și circulația.



Crește riscul de depresie

De asemenea, munca pe timpul nopții are un impact negativ asupra sănătății mintale. Numeroase studii arată că riscul de depresie și tulburări de dispoziție cresc atunci când lucrezi în ture de noapte.



Crește riscul de accidentare la locul de muncă

A lucra în ture de noapte înseamnă a lucra împotriva înclinației naturale a corpului de a opri anumite funcții cheie precum conștiința și mobilitatea.

Cu siguranță te poți forța să rămâi treaz și activ, dar corpul tău vrea totuși să se oprească. Acest lucru duce la reducerea concentrării, atenției, productivității ți abilităților motorii fine. În cazul anumitor locuri de muncă, atunci când nu poți acorda o atenție completă muncii respective, riscul de accidentare crește dramatic.



Modifică metabolismul

Metabolismul este guvernat în cea mai mare parte de hormoni. Leptina, spre exemplu, este un hormon care joacă un rol esențial în reglarea greutății, a zahărului din sânge și a nivelului de insulină. Lucrul în ture de noapte interferează cu producerea și circulația acestui hormon vital și poate provoca numeroase probleme de sănătate.



Crește riscul de obezitate și diabet

Dormitul în timpul zilei și muncitul noaptea crește riscul de obezitate și diabet. În cazul celor care fac ture de noapte, aceste tulburări sunt cauzare de un dezechilibru în producția de hormoni.

Adevăratul pericol este faptul că, chiar dacă urmezi o dietă sănătoasă, dezechilibrul hormonal poate duce în continuare la obezitate și diabet.



Crește riscul de probleme gastrointestinale

Dacă lucrezi în ture de noapte timp îndelungat, toate efectele menționate anterior se pot acumula și pot provoca probleme gastrointestinale, cum ar fi diaree și ulcere. Acestea adăugate la afecțiunile preexistente pot cauza probleme medicale mai grave.



Suprimă producția de melatonină

Când lucrezi în ture de noapte, ești expus la lumină atunci când corpul se așteaptă să fie întunecat. Această inversare a luminii și întunericului suprimă producția și eliberarea de melatonină. Melatonina este responsabilă de controlul ciclurilor de somn și de veghe. Această scădere a nivelului de melatonină înseamnă că atunci când încerci să dormi în timpul zilei, nu vei reuși să ai un somn profund sau să dormi suficient pentru ca organismul să se poată reface.

Drept urmare, este posibil să suferi de privare de somn pe termen lung, ceea ce e foarte periculos pentru sănătate.



Privează corpul de vitamina D esențială

Vitamina D este esențială pentru sănătate. Ajută la absorbția calciului și favorizează creșterea oaselor. Prea puțină vitamina D are ca rezultat osteomalacia (oase lipite) împreună cu o serie de alte tulburări, cum ar fi: cancer mamar, cancer de colon, cancer de prostată, boli de inimă, depresie. Poți obține vitamina D consumând alimente rpecum brânză, iaurt, tofu și somon. Dar, mare majoritate a vitaminei D provine din lumina soarelui. Când lucrezi în ture de noapte și dormi în timpul zilei, corpul tău nu primește vitamina D de care are nevoie pentru a funcționa corect.