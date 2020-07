Opoziţia a boicotat şi astăzi şedinţa Parlamentului

Şedinţa de astăzi a Parlamentului fost amânată pentru a doua oară consecutiv din lipsă din cvorum. Deputaţii din opoziţie nu au fost prezenţi în sală. În schimb, premierul Ion Chicu a venit la Parlament pentru a prezenta parlamentarilor proiectele de legi pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea.



„Guvernul este într-o situaţie absolut legală şi cu o doleanţă absolut legală să vină să-şi asume răspunderea. Guvernul este responsabil de acumularea la buget, de cheltuielile ce se fac atunci când există toată majoritatea. Chiar dacă partidul de guvernare nu este de acord, Guvernul are dreptul să vină şi să-şi asume răspunderea. De ce colegii din opoziţie nu sunt în sală, eu mă mir”, a declarat democratul Dumitru Diacov.



PAS şi-a motivat decizia de a boicota şedinţa Parlamentului prin faptul că Guvernul ignoră Legislativul ca formă supremă de elaborare şi adoptare a legilor prin asumarea de răspundere.



„Parlamentul nu poate fi deconectat sub nici un pretext. Chiar şi în această situaţie pandemică, Parlamentul este şi el în prima linie de luptă. Şi noi avem obligaţia, fiind aleşi de cetăţeni, să găsim timp şi voinţă politică pentru a ne întâlni şi vota legile pentru cetăţenii noştri. De aceea, nu vom participa la şedinţa de astăzi. Noi cerem respectuos să revenim la normalitate, să discutăm aceste proiecte de legi în comisie, iar apoi să venim în şedinţa Parlamentului”, a declarat preşedintele fracţiunii parlamentare PAS, Igor Grosu.



El a mai menţionat că PAS va susţine toate iniţiativele care sunt în folosul cetăţenilor, cele ce ţin de medici, poliţişti, profesori şi alte categorii care se află în prima linie.



Totodată, deputatul Platformei DA Alexandr Slusari a declarat că actul de asumare a răspunderii a fost o decizie unilaterală a preşedintelui Igor Dodon şi are mai multe mize.



„În cazul în care va enerva foarte tare opoziţia cu această ilegalitate, aceasta va fi provocată să înainteze moţiunea de cenzură, Dodon manipulând ulterior că opoziţia a dat jos Guvernul pentru că nu doreşte creştere de pensii şi salarii. În cazul în care opoziţia asigura cvorumul, această asumare trebuia să lucreze strict în interesele lui electorale”, a declarat Alexandr Slusari.



În acelaşi timp, Pro Moldova atenţionează că proiectele prezentate ca fiind benefice pentru oameni ascund mai multe probleme şi trezesc întrebări termenele întârziate de intrare în vigoare a anumitor majorări.



Menţionăm că în şedinţa plenară de astăzi a Parlamentului, prim-ministrul Ion Chicu urma să prezinte cele patru proiecte de legi pentru care Guvernul îşi angajează răspunderea. Proiectele prevăd majorări de salarii pentru medici şi rectificări în bugetul de stat pentru anul curent prin sporirea cheltuielilor în domeniile de ocrotire a sănătăţii, protecţie socială şi economic.



Preşedinta Parlamentului, Zinaida Greceanîi, a anunţat că următoarea şedinţă a Parlamentului va avea loc săptămâna viitoare.