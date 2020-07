5 obiceiuri care te ajută să-ți crești imunitatea organismului în această perioadă

Din păcate, trăim vremuri extrem de nesigure. Perioada de pandemie ne ține în continuare în alertă, iar mulți dintre noi ne temem pentru sănătatea noastră sau pentru bunăstarea persoanelor dragi. Deși nu există un secret care ne poate ajuta să avem o sănătate de fier și să fim de neatins, putem face anumite lucruri pentru a ne proteja mai bine.



Un organism sanatos poate sa lupte cu bacteriile si virusurile, motiv pentru care sfatul meu este sa adopti cateva obiceiuri care te ajuta sa-ti cresti imunitatea in aceasta perioada nesigura. Cu cat te protejezi mai mult, cu atat te vei simti mai bine.



Acorda atentie organismului tau, consuma suficienta apa, odihneste-te si evita pe cat posibil stresul. Chiar daca este o perioada dificila pentru toata lumea, nu pune si mai multa presiune asupra ta.



Ce ne ajuta sa ne crestem imunitatea



Totul pleaca de la alimentatie, si sunt sigura ca ii acorzi importanta. Un organism care primeste toate vitaminele esentiale si nutrientii necesari pentru a functiona corect este un organism sanatos si puternic.



Iata, asadar, ce ar trebui sa faci in aceasta perioada:



Consuma alimente bogate in nutrienti

De regula, este indicat sa consumi fructe si legume de sezon, pentru ca acestea sunt o sursa importanta de proteine si vitamine.

Insa iti recomand sa consumi si alimente bogate in nutrienti, cum ar fi morcovi, cartofi dulci sau varza kale. Sfatul meu este sa consumi zilnic doua tipuri de fructe si doua tipuri de legume. In acest fel te vei asigura ca organismul tau primeste tot ceea ce are nevoie pentru a fi sanatos si puternic.



Renunta la dulciuri si la alimentele procesate

Dulciurile si alimentele procesate scad imunitatea organismului si astfel te fac vulnerabila in lupta cu bacteriile si virusurile la care poti fi expusa. Asadar, aceasta perioada este perfecta pentru a incepe o cura de detox. Renunta la dulciurile preferate si la alte alimente nesanatoase si inlocuieste-le cu alimente sanatoase. Un sfat foarte bun este sa renunti si la cofeina in aceasta perioada si sa reduci consumul de alcool, chiar daca trebuie sa renunti la cocktail-urile preferate.



Foloseste condimente in retetele preferate

Condimentele au numeroase efecte benefice asupra organismului, motiv pentru care sunt folosite inca din cele mai vechi timpuri. Daca iti doresti sa-ti cresti imunitatea organismului, iti recomand sa consumi usturoi, ceapa verde sau uscata, turmeric, ghimbir, ierburi aromate sau alte condimente care iti plac. In functie de retetele pe care vrei sa le testezi in aceasta perioada, nu te feri sa le condimentezi deoarece e si un mod de a gati gustos fara sa pui prea multa sare. Un alt sfat este sa folosesti zeama de lamaie sau chiar coaja de lamaie in smoothie-urile pe care le pregatesti, deoarece te ajuta sa cresti rezistenta organismului.



Asigura-te ca bei suficiente lichide

Hidratarea este esentiala, cu atat mai mult in aceasta perioada. Daca iti doresti sa ai un organism puternic si rezistent, nu uita sa consumi zilnic suficienta apa. Este recomandat sa consumi si alte bauturi sanatoase, in special ceaiuri calde. Supele sunt si ele recomandate pentru intarirea organismului, motiv pentru care poti sa incerci cateva retete de supe cu diferite legume de sezon.



Odihneste-te suficient

Desi de multe ori ignoram orele de somn, odihna este extrem de importanta pentru sanatatea organismului. Somnul ajuta la cresterea imunitatii organismului, asadar este esential sa dormi cel putin opt ore pe noapte. Evita sa stai treaza pana la ore tarzii, chiar daca uneori consideri ca ai unele lucruri importante de facut. Nimic nu este mai important decat sanatatea organismului tau, asa ca relaxeaza-te mai des si nu uita ca tu esti cea mai importanta.