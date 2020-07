Şedinţa Parlamentului, amânată din lipsă de cvorum

Şedinţă eşuată la Parlament din lipsă de cvorum. Asta după ce deputaţii din grupurile parlamentare „Pro Moldova”, Partidului Politic „Şor” şi Fracţiunea Partidului Acţiune şi Solidaritate (PAS), precum şi unii deputaţi neafiliaţi politic au boicotat şedinţa Parlamentului. Astfel, cu 49 de deputaţi, reprezentanţi ai Partidului Socialiştilor din Republica Moldova (PSRM) şi ai Partidului Democrat din Moldova (PDM) prezenţi, şedinţa a fost amânată. Potrivit agendei Parlamentului, în cadrul şedinţei de astăzi urmau a fi discutate 32 de proiecte de legi şi hotărâri. Tot astăzi, plenul Parlamentului urma să dezbată moţiunea simplă asupra politicilor guvernamentale în domeniul sănătăţii publice, precum şi să examineze patru proiecte de legi pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea.



Primii au anunţat că vor boicota şedinţa Parlamentului reprezentanţii Grupului Parlamentar „Pro Moldova”, în cadrul unui briefing.



„Nu ne vom prezenta in plenul Parlamentului şi îl vom boicota pentru a opri o altă şmecherie şi rea intenţie prin asumarea de răspundere pe care vor să o prezinte. Aceasta asumare de răspundere este un act care presupune anumite circumstanţe extreme. Puteau să vină în procedură obişnuită în plenul Parlamentului, ca să avem posibilitate să examinăm şi să dezbatem acele subiecte”, a declarat liderul fracţiunii parlamentare a Grupului parlamentar „Pro Moldova”.



Împotriva angajării răspunderii Guvernului în privinţa celor patru proiecte de legi votate ieşi de Executiv, precum şi tentativa de modificare a Legii bugetului, s-au arătat şi deputaţii fracţiunii parlamentare ai Partidului Politic „Şor”, care au anunţat, la rândul lor pe această cale, că vor boicota şedinţa Parlamentului.



„Partidul Politic „ŞOR” este convins că Legea bugetului trebuie discutată în orice situaţie în Parlament, examinată public, dezbătută în mediul de experţi. Cu atât mai mult, acest lucru trebuie să se întâmple anume aşa, în condiţiile de criză cu care se confruntă Republica Moldova”, se arată într-un comunicat emis de către fracţiune.



Potrivit preşedintelui fracţiunii parlamentare a PAS, Igor Grosu, prin asumarea de răspundere a proiectelor propuse de Guvern se încearcă reducerea la tăcere a Parlamentului. În context, Igor Grosu a declarat că şi fracţiunea pe care o reprezintă va boicota şedinţa plenară de astăzi.



„Maniera în care Dodon şi partidul lui încearcă să închidă gura Parlamentului, să facă această instituţie nefuncţională este inacceptabilă. Şi-au asumat răspunderea pe acele trei proiecte de legi fără a veni în Parlament, fără a parcurge nişte căi legale, democratice, fără a discuta aceste lucruri, pentru că avem şi noi nişte propuneri. Republica Moldova este una parlamentară şi Parlamentul nu poate fi deconectat la bunul plac al lui Dodon. Ceea ce încearcă să facă azi Dodon şi partidul său este un eliment de uzurpare a puterii în stat şi reducere la tăcere a Parlamentului”, a declarat Igor Grosu.

Reuniţi în plenul Parlamentului deputaţii socialişti au făcut un apel către reprezentanţii Blocului ACUM:



„Să nu facem jocurile opoziţiei, să permitem Guvernului să vină în Parlament, să permitem majorarea salariilor, este inadmisibil ca Blocul ACUM să facă jocurile dlui Candu . Dragi colegi din Blocul ACUM, nu fiţi prada acestei propagande ieftine, veniţi în plenul Parlamentului să muncim în interesul cetăţenilor Republicii Moldova”, a declarat deputatul socialist Vlad Bătrâncea.



S-au arătat indignaţi de această situaţie şi deputaţii democraţi.



„Regret ceea ce se întâmplă azi. Unii colegi după ce au strigat pe la toate televiziunile că nu se vine cu măsuri pentru oameni. Acum când Guvernul vine cu aceste măsuri, ei au hotărât să boicoteze şedinţa Parlamentului. Există o alianţă formalizată între opoziţi şi hoţii de dreapta”, a declarat deputatul democrat Pavel Filip.



Preşedintele Fracţiunii Partidului Acţiune şi Solidaritate Igor Grosu a solicitat închiderea acestei şedinţe, convocare Biroului permanent, stabilirea unei alte ordine de zi.



Deputatul socialist Vlad Bătrâncea a spus că cei din Blocul ACUM „au făcut o mare favoare lui Candu, trebuia sa vina procurorul in Parlament”.



„Daca vine azi noi revenim şi facem şedinţa conform şedinţei noi. Să vină, să spună ce are de spus. Ies hoţii din puşcărie, băieţii cumpără cu „culioace” în toată ţara şi ei dorm. Acestea sunt instituţii nefuncţionale. Dacă Stoianoglo vine, colegii mei vor fi aici”, a declarat deputatul PAS Igor Grosu.



Preşedinta Parlamentului Zinaida Greceannîi a propus închiderea şedinţei de astăzi din lipsă de cvorum.



„Constat că nu avem cvorum. Eu vă propun să ne convocăm mâine dimineaţa, la ora 10:00. Până atunci discutăm în fracţiuni, grupuri. Grupul „Pro-Moldova” a anunţat în scris că boicotează şedinţa. Alte anunţuri în scris nu am primit”, a declarat Zinaida Greceannîi.



În şedinţa de astăzi prim-ministrul Ion Chicu urma să prezinte cele patru proiecte de legi prin care Guvernul îşi angajează răspunderea. Proiectele prevăd majorări de salarii pentru medici, rectificări în Bugetul de Stat pentru anul curent prin sporirea cheltuielilor în domeniile de ocrotire a sănătăţii, protecţie socială, economic.