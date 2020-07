Ghimbirul are proprietăți vindecătoare, însă în anumite situații nu este deloc bine să-l consumi. Nu consuma ghimbir dacă ai aceste probleme medicale!



Gimbirul este considerat un medicament universal care a fost folosit din vremuri străvechi pentru a vindeca diverse afecţiuni. Cercetătorii au identificat peste 500 de compuşi în rădăcina de ghimbir, care acţionează asupra întregului organism. Unul dintre cele mai specificate beneficii ale ghimbirul se referă la proprietatea lui de a ajuta digestia și a favoriza eliminarea toxinelor din corp. Însă, există și situații în care ghimbirul poate să facă mai mult rău.



Nu consuma ghimbir dacă ai boli de sânge

Ghimbirul este un remediu excelent pentru persoanele care suferă de diabet, obezitate sau boala arterială periferică pentru că stimulează circulația sângelui. Însă, persoanele care suferă de hemofilie ar trebui să stea departe de ghimbir, avertizează specialiștii.

Această boală ereditară face ca sângele să nu se coaguleze normal, astfel că cea mai mică tăietură poate să pună în pericol viața persoanei care suferă de hemofilie.

Potrivit specialiștilor, ghimbirul nu trebuie consumat de persoanele care suferă de hemofilie pentru că acesta anulează efectele tratamentului medicamentos.



Nu consuma ghimbir când iei aceste medicamente!

Ghimbirul are proprietatea de a reduce tensiunea arterială, iar atunci când este combinat cu medicamentele adminstrate pentru hipertensiune arterială poate să fie foarte periculos pentru sănătate, avertizează specialiștii. Nu consuma ghimbir dacă faci tratament pentru hipertensiune arterială și nici dacă iei medicamente anticoagulante, beta-blocante sau insulină.



Ghimbirul este periculos pentru persoanele foarte slabe

Dacă ai o greutate sub limita normală și ești subponderală este foarte periculos să consumi cu regularitate ghimbir. Această rădăcină este bogată în fibre și stimulează enzimele digestive, lucru care conduce la arderea grăsimilor și la o poftă scăzută de mâncare.

Astfel că dacă ești foarte slabă și trebuie să pui câteva kilograme pe tine, nu consuma niciodată ghimbir sau suplimente cu ghimbir. În această situație, ghimbirul poate să genereze tulburări ale menstruației, căderea părului și pierderea masei musculare.



Nu consuma ghimbir în ultimul trimestru de sarcină!

Ghimbirul conține substanțe stimulante care sunt benefice pentru sănătatea musculaturii, însă pot să facă rău în ultimul trimestru de sarcină, deoarece cresc riscul de contracții premature. Prin urmare, evită ghimbirul în ultimul trimestru de sarcină! Specialiștii susțin că în cantități mici, ghimbirul poate să înlăture greața de dimineață care apare la femeile însărcinate în primele luni de sarcină.