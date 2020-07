De la traseist, la condamnarea traseismului: evoluția prin care au trecut reprezentanții guvernării

Traseismul politic, despre care este în vogă să se vorbească acum, fiind prezentat ca un fenomen prezent doar în ultimii ani exclusiv în politica moldovenească este, de fapt prezent începând cu primele parlamente de după independență. În plus, nu este caracteristic doar Republicii Moldova, fiind prezent în majoritatea parlamentelor lumii. Caracteristic Republicii Moldova este însă faptul că cei care critică așa-numitul traseism politic, sunt cei care la rândul lor și-au trădat partidele care i-au promovat. Mulți dintre ei, nu o singură dată.



Puțini cunosc probabil, inclusiv cei care utilizează termenul că în limba română de fapt nici nu există cuvântul „traseist”. Există termenul traseistă, care este un sinonim al mai cunoscutului cuvânt „prostituată”. Este clar că cei care au adaptat acest termen pentru cei care își părăsesc partidele asta și au avut în vedere. Însă mulți care folosesc acest termen au propria experiență în acest sens și este greu de presupus că ar mai folosi termenul „traseist”, știind de la ce provine.



Președintele Igor Dodon, de exemplu, care a pornit o luptă aprigă împotriva traseiștilor, se face a uita că el este considerat „traseistul de lux” al politicii moldovenești, după ce în 2011 a trădat PCRM, alături de actuala președintă a socialiștilor, Zinaida Greceanîi, iar câteva luni mai târziu l-au votat pe unionistul Nicolae Timofti în funcția de președinte.



Și actualul secretar executiv al PSRM, Vlad Bătrâncea, cel care marți anunța un război total împotriva traseiștilor, a trădat la rândul său PCRM, formațiune pe ale cărei liste a candidat de trei ori la alegerile parlamentare. Este adevărat, că în PCRM a fost mereu pe locurile 80-90 pe listele electorale, iar Dodon l-a adus în fruntea partidului. Ceea ce Vladimir Voronin considera de mâna a doua, Dodon a luat de bun.



La fel este și în cazul actualului primar de Chișinău, Ion Ceban, cea mai vocală voce din PCRM, care, în 2012, subit a aderat la socialiști.



De fapt, Partidul Socialiștilor e plin de foști comuniști, care au părăsit rând pe rând barca. Astfel încât să-i condamni acum pe cei care părăsesc formațiunea, este chiar un non-sens.



La fel stau lucrurile și în Partidul Democrat, formațiune care a fost adusă la guvernare doar în urma unor trădări politice. Însuși liderul partidului, Dumitru Diacov, a trecut la rândul său prin mai multe partide și alianțe politice, pe care le-a trădat rând pe rând.



La fel stau lucrurile și în cazul actualului lider PDM, Pavel Filip, cel care a ajuns la apogeul carierei sale politice - funcția de premier - doar datorită voturilor așa-numiților traseiști.



Iar Monica Babuc, cea care își critică aprig colegele care au ieșit în ultimul timp din PDM, a uitat probabil că în 2005 a candidat pe listele electorale ale PPCD la funcția de deputat.



Actualul premier Ion Chicu a fost mai întâi în echipa comuniștilor pe timpul mandatului Zinaidei Greceanîi, apoi a fost ministru în guvernul PDM, ulterior ajungând premier la propunerea socialiștilor.



Fostul premier Vlad Filat a trădat la rândul său PDM și a format PLDM. Iurie Leancă, la rândul său, a trădat PLDM și a creat PPE.



De fapt, multe partide au ajuns la ascensiune doar în urma trădărilor. PSRM a crescut datorită transfugilor de la PCRM, PLDM s-a format pe scheletele PDM și PPCD. Spre exemplu Vitalie Nagacevschi a fost una din principalele achiziții ale lui Vlad Filat de la PPCD, Chiril Lucinschi de la Partidul Democrat, etc.



Acesta este până la urmă un proces care se întâmplă în toate țările lumii. Unele partide se erodează sau apar certuri interne, apar altele noi, sau unii politicieni trec dintr-un partid în altul.



Și se întâmplă nu doar în Republica Moldova. Fostul premier britanic Winston Churchill și-a schimbat de trei ori afilierea politică - a părăsit Partidul Conservator, a aderat la Partidul Liberal, apoi iarăși s-a întors în Partidul Conservator.



Fostul președinte american Ronald Reagan a fost membru și activist al Partidului Democrat dar mai târziu a schimbat viziunile și a aderat la Partidul Republican.



Așa-numitul traseism politic trebuie, în principiu, privit ca o evoluție. Asta nu înseamnă că trebuie neapărat încurajat. Și nici nu înseamnă că nu trebuie să ne întrebăm ce a stat la baza deciziilor unor politicieni, or, de multe ori, este vorba de interese personale și pecuniare. Totuși, trebuie să înțelegem că indiferent de partidele care vor veni la guvernare, de așa-numita schimbare a clasei politice, acest fenomen va continua să existe. Chiar dacă parlamentul va adopta în fiecare lună câte o declarație de condamnare a traseismului politic.



Prezentăm, mai jos, o lista mai largă de deputați care de-a lungul timpului și-au schimbat afilierea politică:



1. Diacov Dumitru (1994 – Partidul Democrat Agrar, 1998 – Blocul pentru o Moldovă Democrată și Prosperă, 2000 -prezent PDM)

2. Ghimpu Mihai (1990 – Frontul Popular, 1994 - Blocul Țăranilor și Intelectualilor, 1998 – Partidul Reformei, 2009 – Partidul Liberal)

3. Hadîrcă Ion (din 1974 membru PCUS, 1990 – Frontul Popular, 2009 – Partidul Liberal, 2013 – Partidul Liberal Reformator, 2016 – senator al ALDE România)

4. Țurcan Vladimir (din 2001 PCRM, în 2006 Partidul Moldova Unită, 2009 – PCRM, 2014 – PSRM)

5. Lupu Marian (din 2005 – PCRM, din 2009 – PDM)

6. Babuc Monica (din 2005 – PPCD, din 2014 –PDM)

7. Nagacevshi Vitalie (2005 – PPCD, 2009 – PLDM)

8. Pavlicenco Vitalia (1998 – Partidul Forțelor Democratice, 2005 – AMN, PNL)

9. Ghilețchi Valeriu (1998- PFD, 2010 – PLDM, 2015 – PPE)

10. Camerzan Mihail (1998, Mișcarea Moldovă Democrată, 2001 – Alianța Braghiș, 2005 – PCRM)

11.Țap Iurie (1998 - MMPD, 2001 – PDM, 2009 – PLDM)

12. Petrenco Grigore (2005 – PCRM, 2014 – Partidul CASA NOASTRĂ Moldova, 2019 – Partidul Stînga Europeană)

13. Filat Vladimir (2005 – PDM, 2007 – PLDM)

14. Streleț Valeriu (1994 – BSD, 2001- BePN, 2009 - PLDM)

15.Bolbobeanu Iurie (2001 – Alianța Braghiș, 2005 – BMD, 2009 – PSD, 2010 – PDM)

16. Leancă Iurie (2009 – PLDM, 2016 – PPE)

17. Godea Mihai (2009- PLDM, 2011 – PAD)

18. Ciobanu Maria (1998 – PSD, 2010 – PLDM, 2019 – PPDA)

19. Carp Lilian (2009 – PL, 2019 – PAS)

20. Untilă Veaceslav (2005 – AMN, 2010 – PL)

21. Țîcu Octavian (2016 – PLR, 2019 – ACUM, 2020 – PUN)

22. Dodon Igor (2009 – PCRM, 2011 – PSRM)

23. Greceanîi Zinaida (2009 – PCRM, 2011 – PSRM)

24. Batrîncea Vlad (2009 – PCRM, 2014 – PSRM)

25. Nichiforciuc Eugeniu (PCRM, Moldova Unită, PDM)