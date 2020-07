Franța își închide cea mai veche centrală nucleară. Francois Hollande a promis închiderea sa în urmă cu nouă ani

Cea mai veche centrală nucleară a Franței va fi închisă marți, 30 iunie, după patru decenii de funcționare, spre încântarea activiștilor de mediu care avertizează de mult timp asupra riscurilor de contaminare. Însă, mulți se tem pentru economia locală.



Centrala Fessenheim a fost inaugurată în 1977 și a depășit deja cu trei ani durata de viață anticipată de 40 de ani. Centrala nucleară a devenit o țintă pentru activiștii de mediu după catastrofa de la Fukushima din Japonia în 2011.



În ciuda unei promisiuni de a închide centrala, făcută la acea vreme de președintele francez Francois Hollande, abia în 2018 succesorul său Emmanuel Macron a dat unda verde finală.



Administrate de compania de stat EDF, unul dintre cele două reactoare ale centralei Fessenheim a fost închis în februarie 2020. Cu o zi înainte de închiderea sa, activiști de la organizația de mediu Greenpeace au intrat forțat în centrală pentru a solicita închiderea sa completă, potrivit Reuters.



Al doilea reactor va fi dezactivat marți, 30 iunie. Însă, vor mai trece câteva luni bune până când reactoarele se vor răci îndeajuns de mult încât combustibilul din interior să poate fi înlăturat.



Acel proces ar trebui să fie finalizat până în 2023, iar centrala va fi complet dezmembrată până în 2040.



„Sperăm, mai presus de toate, să fim ultimele victime ale acestei campanii împotriva energiei nucleare”, a spus Anne Laszlo, reprezentantul sindicatului Fessenheim. Ca urmare a închiderii centralei, în jur de 150 de familii vor pleca vara aceasta din comunitatea de 2.500 de locuitori din regiunea Alsacia.



Însă, vor urma și mai multe familii. Este nevoie de doar 294 de persoane pentru procesul de înlăturare a combustibilului și în jur de 60 de oameni pentru dezmembrarea finală.



La sfârșitul lui 2017, Fessenheim avea peste 1.000 de angajați.



În anii 1990 și 2000, mai multe incidente au avut loc la Fessenheim, inclusiv un incident electric, crăpături în capacul reactorului, o eroare chimică, poluare a apei, o scurgere de combustibil și o contaminare a muncitorilor. Din fericire, incidentul din urmă nu a fost letal.



Franța este cel mai mare consumator de energie nucleară din lume



Fără Fessenheim, Franța va mai avea încă 56 de reactoare cu apă sub presiune (PWR) la 18 centrale nucleare care generează în jur de 70% din electricitatea totală a țării. Doar SUA are mai multe reactoare, anume 98. Însă, Franța este cel mai mare consumator de energie nucleară din lume, scrie The Guardian.



În ianuarie, Guvernul francez a anunțat că va mai închide încă 12 reactoare care se apropie sau care au depășit deja limita de 40 de ani până în 2035. Până atunci, energia nucleară ar trebui să mai reprezinte doar 50% din consumul energetic al țării.



De asemenea, primarul Claude Brender a condamnat închiderea centralei nucleare, despre care a spus că a ajutat la crearea unei „insule de prosperitate” într-o regiune de altfel săracă a Alsaciei.