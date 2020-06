SUA: Focurile de armă fac victime în zona fără poliţie din Seattle

În zona de protest cunoscută sub acronimul CHOP din Seattle au fost împuşcaţi luni dimineaţa devreme doi bărbaţi, informează dpa.



Ambele victime au fost transportate la Centrul Medical Harborview din metropola statului Washington din nord-vestul SUA; prima - cu un vehicul particular, iar a doua de personalul medical al departamentului local de pompieri, dupa circa 15 minute. La ora locală 5.40, unul din pacienţi decedase, iar celălalt era în stare critică, a informat prin e-mail o purtătoare de cuvânt a unităţii medicale.



În mediile sociale au circulat luni diferite relatări despre focurile de armă de la aşa-numitul Capitol Hill Organized Protest (CHOP, protestul organizat din Dealul Capitoliului). Un mesaj în reţeaua Twitter afirma că 'doi tipi' într-un SUV (vehicul sportiv-utilitar) alb au deschis focul, înainte de a fi 'DOBORÂŢI' de cei care asigurau securitatea în zona respectivă.



Forţele de ordine s-au retras de circa trei săptămâni de pe străzile din jurul unei secţii de poliţie din Seattle incendiate în cursul protestelor după uciderea afro-americanului George Floyd. Luni, poliţia a ajuns la locul incidentului, dar nu a oferit imediat alte informaţii.



În ultimele 10 zile, în perimetrul din oraş înconjurat de baricade şi păzit de protestatari înarmaţi s-au înregistrat şi alte incidente similare.



Zona a intrat şi în atenţia preşedintelui american Donald Trump, care a scris luni dimineaţa pe Twitter un mesaj în care observă că manifestanţii 'au respect ZERO faţă de Guvern'.