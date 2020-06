De ce nu poți să ții dietă: Amprenta emoțională a mâncării

Vrei să ții o dietă pentru slăbit, însă îți este aproape imposibil să renunți la anumite alimente?



Felul in care te raportezi la hrana este mult mai complex decat poate parea la prima vedere. Alimentatia ta, de-a lungul anilor, spune multe despre tine, iar amprenta emotionala a mancarii este uriasa.



Nu poti renunta la unele alimente sau, dimpotriva, ai o reticenta inexplicabila fata de altele? Este timpul sa privesti in spate si sa intelegi mecanismele psihologice din spatele obiceiurilor tale alimentare



Amprenta emotionala a mancarii: 3 motive pentru care iti este greu sa tii dieta



Mancarea „interzisa” iti trezeste amintiri placute



Care este primul fel de mancare la care te gandesti cand auzi expresia „rasfatul copilariei”? Poate este vorba despre clatite, gogosi, sandvisuri cu unt si gem sau cartofi prajiti.



Aceste preparate fac parte din memoria ta si iti vor activa intotdeauna un sentiment de placere, siguranta sau fericire.

De aceea, este extrem de greu sa renunti la ele, iar motivatia catorva kilograme in minus s-ar putea sa nu fie suficienta pentru tine.



Tiparele din copilarie inca exista



Te invitam sa faci un exercitiu simplu. Ia o foaie si un pix, apoi gandeste-te la momentele din jurul mesei in familie. Imagineaza-ti ca ai doar cativa anisori, iar parintii te cheama la masa. Ce iti spun? Ce convingeri despre mancare iti induc?



Multe persoane au auzit, in copilarie si adolescenta, replici ca „mananca tot”, „nu e politicos sa lasi mancare in farfurie” sau „altii nu au mancare, iar tu o risipesti”.



Toate aceste lucruri nu fac decat sa iti seteze in creier anumite idei gresite despre mancare. In plus, ele te fac sa te invinovatesti atunci cand nu mananci tot ce ti se ofera si te determina sa consumi prea multa mancare din obligatie.



Asadar, ideea de dieta pare contrara tuturor acestor principii. Trebuie sa reflectezi si sa iti dai seama ca tiparele din mintea ta sunt vechi si nu iti apartin. Elibereaza-te de ele si inlocuieste-le cu niste principii sanatoase.



Ai avut de a face cu ortorexia



Ortorexia reprezinta o tulburare de alimentatie destul de des intalnita. Ea se refera la obsesia de a manca numai alimente sanatoase si de a evita cu desavarsire orice nu se inscrie in aceasta categorie.



Daca in trecut ai fost supraponderala sau ai avut anumite afectiuni, este posibil sa fi trecut prin aceasta dependenta de alimente considerate sanatoase. Mai exact, produse bio, salate peste salate, alimente fara pic de zahar si nu numai.



Ei, bine, chiar daca ai depasit acea faza, o dieta poate reactiva un tipar mai vechi, prin restrictiile sale. De aceea, poti percepe regimul ca pe ceva negativ, cu care nu vrei sa te intalnesti.



Asadar, este esential sa te cunosti mai bine, sa iti constientizezi patternurile mentale si sa iti intelegi comportamentul privitor la mancare. Nu te autocritica excesiv, ci trateaza-ti corpul cu blandete si iubire!