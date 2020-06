Alimentele cele mai cumpărate în perioada pandemiei de COVID-19. Sunt considerate „medicamente naturiste”

În perioada de pandemie, în SUA au crescut vânzările de ghimbir cu 94%, de usturoi cu 62%, iar europenii au consumat lămâi şi citrice mai mult ca în anii precedenți. Ghimbirul, lămâia şi usturoiul sunt renumite pentru întărirea sistemului imunitar şi sunt foarte bune antivirale.



Un raport al vânzărilor arată că a crescut consumul de ghimbir, lămâie şi usturoi mai mult ca în anii precedenţi. Aceste alimente cunoscute ca fiind şi medicamente „naturiste” ajută oamenii să stea departe de gripă sau de afecţiuni respiratorii.



Oana Trifu Bulzan, blogger nutriţionist, spune că un ceai de orice fel, cu ghimbir şi cu lămâie, este o combinaţie super sănătoasă, „super-benefică pentru corp”, transmite Mediafax.



„În momentul de faţă ştim că este bine să ne ferim de supra-stimularea sistemului imun, acea furtună citochină despre care s-a tot vorbit, de fapt are de-a face cu un sistem imun hiper-reactiv şi din acest motiv trebuie să avem permanent grijă să nu stimulăm nici prea mult nici prea puţin sistemul imun. E mai bine să ne reorientăm către alimente şi mai puţin către suplimente. Găsim vitamina C şi în produsele verzi închis la culoare, găsim în broccoli, găsim în o mulţime de alte citrice, găsim şi în alimentele de sezon, am avut sezon de căpşuni, acum vin cireşele. Ştiu că la un moment dat se goliseră rafturile de usturoi, este foarte bine că am început să consumăm usturoi, nu ştiu dacă o să ne scape de Coronavirus, dar este un foarte bun antiviral este un ingredient foarte bun pe care ar trebui să-l consumăm şi în pandiemie şi în afara pandemiei”, a afirmat blogger nutriţionist Oana Trifu Bulzan.



Până la începutul lunii iunie, în Statele Unite ale Americii au crescut vânzările de ghimbir cu 94%, de usturoi cu 62%, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut.



În Europa, consumatorii au optat pentru consumul vitaminei C, astfel au crescut vânzările de lămâi şi citrice.