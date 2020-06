Igor Dodon spune că nu va sta 14 zile în carantină după vizita de la Moscova și va relua vizitele în teritoriul țării

Igor Dodon a menționat că nu va sta în carantină timp de 14 zile după ce s-a întors din Moscova. Președintele țării a specificat că dacă deplasarea este de serviciu și persoana nu are simptome, atunci nu e obligatoriu să stea în carantină.



Totodată, Dodon a specificat că toate persoanele care au participat în această vizită vor sta în carantină două-trei zile. Inclusiv Dodon se va autoizola în acest weekend, iar duminică va da un test de COVID-19.



„Ne-am întors toți sănătoși, sperăm să nu avem surprize zilele următoare. Le-am sfătuit colegilor să stea câteva zile în autoizolare, să dea teste și apoi să revină la muncă”, a menționat Dodon.



Igor Dodon a mai spus că toate delegațiile oficiale care au participat la parada din Piața Roșie au fost puse să dea mai multe teste la COVID-19 înainte de a ajunge în Rusia, dar au fost testate și după ce au intrat în țară.



„Eu am dat două teste înainte ca să merg în Rusia și la Moscova am mai dat un test. De asemenea, toți militarii noștri au fost testați. Niciunul nu a fost testat pozitiv”, a menționat Dodon.



De asemenea, președintele intenționează să reia deplasările în teritoriu: „Președintele țării riscă cu sănătatea sa și este alături de oameni; și așa va fi, eu voi continua vizitele în teritoriu chiar dacă este risc”.



Cât despre participarea sa și a militarilor moldoveni la parada din Piața Roșie, Dodon spune că a fost o activitate bună pentru imaginea Moldovei: „Sunt sigur că majoritatea moldovenilor se mândresc că am participat la Moscova”.



Conform președintelui, toate cheltuielile de deplasare la Moscova au fost achitate din contul părții ruse.