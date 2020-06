SUA: Preşedintele Trump şi-a anulat un week-end de golf pentru a rămâne la Washington să protejeze "legea şi ordinea"

Preşedintele american Donald Trump a anunţat vineri că îşi anulează deplasarea planificată pentru acest sfârşit de săptămână la resortul său de golf din Bedminster, New Jersey şi rămâne la Washington "pentru a se asigura că LEGEA şi ORDINEA sunt aplicate", informează Reuters şi dpa.



"Incendiatori, anarhişti, jefuitori şi agitatori au fost în mare măsură opriţi" a scris Trump pe Twitter. "Fac tot ceea este necesar pentru a menţine comunităţile noastre în siguranţă - şi aceşti oameni vor fi aduşi în faţa justiţiei!" a dat asigurări liderul de la Casa Albă.



Donald Trump s-a angajat să adopte o linie dură în privinţa oricui distruge sau vandalizează monumentele istorice din SUA şi a ameninţat că va folosi forţa în cazul unor protestatari, într-o perioadă în care manifestanţii împotriva nedreptăţilor rasiale sunt foarte activi.



Preşedintele Trump a declarat vineri pe Twitter că a semnat un ordin executiv "foarte puternic" care protejează aceste monumente. Textul ordinului nu a fost publicat.



Sute de membri neînarmaţi ai Gărzii Naţionale din Washington D.C. sunt în aşteptare pentru a sprijini forţele de ordine în protejarea monumentelor, după ce protestatarii au încercat luni să dărâme statuia fostului preşedinte american Andrew Jackson, amplasată într-un parc de lângă Casa Albă.



Cererile de înlăturare a acestor monumente s-au înmulţit în contextul protestelor mişcării Vieţile Negrilor Contează (Black Lives Matter) declanşate de moartea pe 25 mai a afro-americanului George Floyd, ucis de un poliţist alb din Minneapolis.



Decizia lui Trump de a-şi anula călătoria în New Jersey vine pe fondul unei creşteri a cazurilor de COVID-19 în mai multe state americane.



Purtătorul de cuvânt adjunct al Casei Albe Judd Deere a declarat că anularea deplasării preşedintelui nu are legătură cu solicitarea autorităţilor din New Jersey ca vizitatorii care sosesc din statele cu rate mari de infectare cu noul coronavirus să rămână în carantină timp de 14 zile.