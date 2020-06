Esențială pentru o privire luminoasă și odihnită, vitamina A trebuie să facă parte din meniul tău cât mai des. Află cum recunoști simptomele deficienței sau ale unui consum excesiv.



Meniul zilnic îți poate asigura necesarul de vitamine și minerale dacă este constituit creativ și combină toate categoriile de alimente benefice pentru un organism fortificat. Este mult mai plăcut să consumi preparate gustoase în loc să iei medicamente, așa că merită să dedici câteva momente în fiecare zi pentru a te gândi la un meniu util pentru a obține energie și a trece mai ușor peste orice moment dificil. Zilele aglomerate de la serviciu, când petreci multe ore în fața calculatorului pot fi o adevărată provocare pentru sănătatea oculară. În condițiile în care lucrezi ore suplimentare este foarte important să consumi alimente care te ajută să-ți protejezi ochii.



Vitamina A este solubilă în apă și poate fi regăsită într-o varietate de alimente. Nu este foarte complicat să consumi doza zilnică recomandată dacă ai un meniu variat, cu un conținut echilibrat de fibre, proteine, carbohidrați și grăsimi.



Există diferențe între sursele vegetale și cele animale de vitamina A.



Retinolul provenit din surse animale

Vitamina A care se regăsește în sursele animale este numită retinol. Este cea mai ușor de preluat formă de vitamina A, iar în cazul în care organismul are nevoie de alți derivați cum sunt retinalul sau acidul retinoic, poate utiliza retinolul pentru a-i obține rapid. Majoritatea produselor de origine animală conțin o cantitate variabilă de vitamina A, dar cele mai importante cantități le vei regăsi în produsele lactate, ouă, ficat și alimente fortificate.



Vitamina A din surse vegetale

Vitamina A conținută de sursele vegetale poate fi regăsită sub formă de carotenoizi. Este vorba despre beta-caroten, alfa-caroten și beta-criptoxantină. Organismul transformă acești carotenoizi în retinol, dar conversia beta-carotenului este cea mai rapidă și eficientă. Carotenoizii au și un efect antioxidant, protejând corpul împotriva efectelor nocive ale radicalilor liberi.

Cele mai bune surse de carotenoizi sunt morcovii, spanacul, ardeii, varza, caisele, papaya și mango.



Simptomele deficienței de vitamina A

Carența de vitamina A este destul de rară și apare mai ales în țările în curs de dezvoltare, unde alimentația populației nu include alimentele necesare. O cantitate insuficientă de vitamina A poate declanșa inflamații la nivelul sistemului digestiv și previne absorbția optimă a celorlalți nutrienți. Potrivit specialiștilor, deficiența de vitamina A este în legătură directă cu declanșarea sau agravarea bolii celiace. Alcoolismul, lipsa de zinc sau cancerul pancreatic pot elimina vitamina A din organism mult mai rapid decât este normal.

Datorită faptului că se găsește în foarte multe alimente lipsa de vitamina A apare foarte rar. Chiar dacă meniul ales nu este neapărat sănătos, este puțin probabil să apară deficiența. Cu toate acestea, în cazurile rare în care o persoană nu consumă suficientă vitamina A, poate avea probleme cu vederea, de exemplu să îi fie foarte greu să citească dacă lumina nu este foarte puternică sau să aibă dificultăți când trebuie să se orienteze pe întuneric.

De asemenea, sistemul imunitar ar putea fi compromis, iar organismul va fi mult mai vulnerabil la atacul virușilor și microbilor.



Excesul de vitamina A

Dacă nu ești atent ai putea ajunge ușor să consumi prea multă vitamina A. Este o vitamină solubilă în grăsimi, ceea ce înseamnă că organismul o poate stoca pentru o perioadă îndelungată în țesutul adipos. Riscul de a consuma prea multă vitamina A în cadrul unui meniu echilibrat este destul de redus, dar dacă iei și suplimente poți avea probleme. Datorită varietății de surse de vitamina A, suplimentele nu sunt necesare și îți pot periclita sănătatea. 10.000mcg de vitamina A este doza maximă admisă pentru adulți. Excesul se poate manifesta prin simptome precum starea de greață, vomă, probleme de vedere, amețeală și dureri de cap.

Hipervitaminoza are efecte dramatice pe termen lung, putând cauza malformații ale fătului în cazul femeilor însărcinate, reducerea densității osoase și afectează negativ ficatul.

Carotenoizii sunt vânduți drept suplimente mizându-se pe efectul antioxidant și pe ideea că, pe măsură ce nevoile organismului sunt întrunite, conversia în retinol va avea un ritm mai lent.

Dozele prea mari de carotenoizi dau pielii un aspect gălbui sau oranj. Studiile realizate au relevat rezultate foarte diverse cu privire la riscurile suplimentării pe bază de carotenoizi, așa că ar fi bine să obții vitamina A printr-un meniu divers, armonizând aromele naturale și evitând suplimentele.