Ce spun astrele azi, 27 iunie

Berbec

S-ar putea sa aveti nevoie de o vacanta dupa aceasta perioada, in special daca ati fost nevoiti sa va descurcati singuri in toate problemele. Singura voastra consolare va fi faptul ca le-ati putut demonstra celor din jur ca sunteti persoane independente si capabile. Incercati sa evitati conflictele cu cei din familie, deoarece oboseala acumulata va va determina sa raspundeti intr-un mod mai agresiv decat de obicei. Fiti prudenti atunci cand consumati carne si asigurati-va ca este de cea mai buna calitate; stomacul vostru va fi sensibil in aceste zile. Daca trebuie sa ii comunicati cuiva ceva important, este posibil ca un email sau o conversatie telefonica sa nu fie potrivite.



Taur

Va asteapta o zi dificila, ceea ce ar putea sa va inrautateasca orice stare negativa de care ati suferit in ultimul timp. Din fericire, daca reusiti sa treceti cu bine de ziua de azi, s-ar putea ca restul saptamanii sa para un fleac. Alegeti cu grija sfatul pe care decideti sa il ascultati si luati mereu in considerare propriile valori; chiar daca cineva are mai multa experienta, este posibil ca voi sa aveti avantajul unei perspective diferite. Incercati sa cumparati mai des alimentele din piata, direct de la fermieri. Oportunitatea de a incerca produsele inainte de a le cumpara si interactiunea cu diversi producatori ar putea deveni o experienta terapeutica.



Gemeni

S-ar putea ca in aceste zile sa deveniti pastratori de secrete pentru prietenii vostri, iar povara acestora ar putea sa va influenteze starea. Astrele prezic instabilitate si in relatiile din familie; cei din jur vor fi greu de citit, iar acest lucru va va determina sa va pastrati distanta. Mereu vor exista critici, in special la locul de munca; insa, daca argumentele aduse nu sunt obiective si, cel mai important, constructive, aveti tot dreptul sa urmati in continuare propria cale. Se anunta o bucurie foarte mare in viata personala; aceasta ar putea fi inceputul unei relatii sau o experienta inedita pentru voi si un prieten vechi.



Rac

Astazi s-ar putea ca cea mai mare grija a voastra sa fie de ordin financiar. Daca ati petrecut multe seri in oras in ultima vreme, atunci extrasul de cont va fi dovada principala ca ati cheltuit fara atentie la starea bugetului. Ar trebui sa renuntati la anumite obiceiuri costisitoare in urmatoarea perioada si sa economisiti mai mult. Soarele poate fi inselator – chiar daca temperaturile nu sunt ridicate, expunerea la razele solare este periculoasa pe timpul verii, asa ca urmati sfaturile pentru protectia impotriva arsurilor. Se anunta o perioada cu multe evenimente in familie, asa ca aveti grija sa le treceti pe toate in calendar.



Leu

Va veti dori sa fiti in centrul atentiei astazi in urma unui proiect incheiat cu succes, insa toata lumea va fi prea ocupata cu propriile probleme. Daca nu va puteti gasi un admirator printre persoanele apropiate, nu lasati acest lucru sa va afecteze bucuria! Mai devreme sau mai tarziu, eforturile voastre vor fi observate de catre cei din jur. Ati inceput sa visati cu ochii deschis la ziua in care puteti pleca in vacanta; nu lasati acest lucru sa va distraga atentia de la responsabilitatile voastre. S-ar putea sa aveti probleme cu ochii; daca suferiti de dureri de cap frecvente, poate este timpul sa va programati la un control.



Fecioara

Astazi veti simti ca nu puteti sta intr-un singur loc – veti dori sa calatoriti, sa lucrati la ceva nou sau sa renovati intregul apartament! Acest surplus de energie ar putea disparea la fel de usor cum a aparut, asa ca profitati de situatie, nu trageti deloc de timp. Este posibil ca partenerul sa isi doreasca sa discute ceva ce ati dorit sa evitati; fuga de acest subiect nu mai este o posibilitate, asa ca invatati sa va priviti teama in fata, iar partenerul va fi alaturi de voi. Va veti dori sa puteti ignora anumite responsabilitati la locul de munca; in ciuda acestui sentiment, astazi veti reusi sa faceti tot ceea ce va propuneti.



Balanta

Astazi veti fi cautati de multe persoane din familie, asa ca incercati sa stati cat mai aproape de telefon. S-ar putea ca anumite evenimente de la birou sa va afecteze sentimentele fata de cariera voastra; este foarte usor sa va lasati prada pesimismului, insa succesul din trecut ar trebui sa fie dovada clara ca va aflati unde trebuie! Incercati sa va decideti asupra unui buget atunci cand plecati la cumparaturi; astfel, nu veti mai avea parte de surprize cand ajungeti la casa. Veti fi dornici sa invatati ceva nou, asa ca incercati sa alegeti o limba straina care vi se pare interesanta; vor exista nenumarate resurse pentru a o invata acasa, insa un curs predat ar putea fi un prilej bun pentru socializare.



Scorpion

Este posibil ca astazi sa aveti nevoie de mai multa intelegere din partea prietenilor, deoarece este foarte posibil sa treceti printr-o perioada cu sentimente intense, iar acest lucru va afecteaza usor starea. Veti fi tentati sa abandonati un proiect cand acesta se afla de abia la inceput. Daca nu aveti rabdarea necesara pentru a astepta rezultate concrete, imaginea voastra de la locul de munca ar putea avea de suferit. Este posibil sa va aflati in perioada de recuperare dupa o boala sau un accident; desi va doriti sa va intoarceti la obiceiurile voastre, s-ar putea ca progresul vostru sa fie afectat daca va fortati.



Sagetator

Desi locuinta este ultimul loc in care ne asteptam sa suferim un mic accident, ar trebui sa fiti cat mai prudenti atunci cand folositi substante periculoase. Daca astazi va doriti sa stati departe de cei dragi si sa va petreceti timpul singuri, fie intr-o plimbare prin oras, fie acasa cu o carte buna, nu ar trebui sa va simtiti vinovati. Mai mult, cei din jur ar trebui sa inteleaga nevoia de a va reincarca bateriile dupa o perioada in care ati fost prezenti la fiecare eveniment. Veti fi tentati sa propuneti idei din ce in ce mai ciudate la locul de munca, dar s-ar putea ca aceasta tactica sa functioneze! Ar trebui insa sa fiti pregatiti cu un plan concret atunci cand acest lucru se intampla.



Varsator

Un film bun sau o carte captivanta ar putea fi minunate modalitati de a scapa de stresul zilnic, cel putin pentru o scurta perioada. Daca puteti sa ii includeti si pe cei dragi in astfel de activitati, cu atat mai bine! Este posibil ca cineva sa insiste in legatura cu un imprumut financiar; invatati sa puneti piciorul in prag in fata unor astfel de presiuni. Se anunta o perioada foarte buna pentru viata de cuplu si s-ar putea ca urmatorul pas in relatia voastra sa fie pe aproape. Ar trebui sa petreceti mai mult timp in natura, insa aveti mereu grija sa aveti la voi echipamentul necesar atunci cand decideti sa practicati un sport periculos.



Pesti

Este posibil ca cei din jur sa apeleze la ajutorul vostru si pentru cea mai mica problema; chiar daca viata voastra nu este lipsita de stres si de propriile responsabilitati, va fi greu sa ii refuzati pe ceilalti. Din aceasta cauza, s-ar putea ca sentimentele voastre sa nu fie luate in considerare, asa ca incercati sa fiti sinceri cu cei dragi. Evitati sa investiti banii in lucruri pe care nu vi le doriti cu adevarat – daca va incanta o haina putin mai scumpa, renuntati la un obicei pentru o scurta perioada. Nu ii lasati pe cei din familie sa intervina in relatia cu partenerul, deoarece s-ar putea ca acest lucru sa duca la un conflict intre voi.