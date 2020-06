Ananas toxic: cand devine ananasul toxic. Semnele la care trebuie sa te uiti

Ananas toxic: cum iti dai seama cand devine ananasul toxic. Semne care iti arata ca ananasul trebuie evitat.



Promovat ca fiind un fruct exotic, ananasul devine din ce in ce mai popular si in Romania, in special datorita gustului racoritor si a aromei inconfundabile pe care o are. Pe langa aceste lucruri ananasul are si o multime de beneficii pentru organism.



Este extrem de bogat in vitamine si minerale esentiale, precum fibre, fitonutrienti, potasiu, magneziu, fier, acid folic, antioxidanti sau vitaminele C, B5, B6 si B1. Ananasul contine si bromelina, un compus care ajuta organismul sa accelereze digestia proteinelor.



Ananas toxic – cu toate acestea, ananasul poate deveni toxic in anumite conditii, iar consumul lui este chiar nerecomandat anumitor persoane. Iata cand devine ananasul toxic.