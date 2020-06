Pompeo spune că SUA vor lucra cu UE pentru reluarea călătoriilor

Secretarul de stat Mike Pompeo şi-a exprimat miercuri încrederea că Washingtonul va ajunge la un acord pentru restabilirea legăturilor de călătorie cu Europa, reduse puternic din cauza pandemiei de coronavirus, în contextul apariţiei unor informaţii că Bruxellesul ar putea interzice sosirile din SUA din cauza înmulţirii noilor cazuri, relatează DPA.



Pompeo a declarat presei că este "important" pentru ambele părţi să obţină reluarea călătoriilor şi că este "foarte încrezător" că se va putea ajunge la un acord în câteva săptămâni.



"Sunt încrezător că vom găsi un set de condiţii care vor crea suficiente garanţii de sănătate şi siguranţă", a declarat Pompeo.



"Lucrăm la găsirea celui mai bun mod de a face asta, cel mai bun moment pentru a o face, tacticile potrivite", a adăugat el.



Pompeo a subliniat că obiectivul este de a obţine reluarea călătoriilor la nivel global.



CNN şi The New York Times au relatat în această săptămână că Uniunea Europeană analizează o propunere de a bloca sosirile din SUA şi din alte ţări cu numeroase cazuri de coronavirus.



Bilanţul din SUA este în creştere, în contextul în care state precum Texas, Florida şi California au atins niveluri maxime ale numărului de infectări de la începutul epidemiei, chiar dacă New York, precedentul focar, a reuşit să reducă semnificativ rata de noi infecţii.