10 remedii naturiste cu lămâie. Poți scăpa de durerile de cap cu ajutorul ei!

Fiind o sursă bogată de vitamina C și acid citric, lămâile sunt cunoscute pentru efectele lor benefice asupra sănătății și frumuseții. Iată 10 remedii naturiste cu lămâie pe care le poți încerca acasă!



Lâmâile sunt la îndemâna oricui, așa că nu ar trebui să îți fie prea greu să testezi aceste remedii naturiste. În funcție de problema pe care o întâmpini, îți oferim soluția!



Remedii naturiste cu lămâie:



Crampe menstruale

Amestecând sucul de la o lămâie cu o linguriță de miere într-un pahar de apă caldă poate ajuta la ameliorarea crampelor menstruale. Acest amestec va avea un efect alcalinizant asupra corpului tău, adică te va menține hidratată. Bea-l în fiecare dimineață după ce te trezești.



Dureri de cap

Știai că lămâile te pot ajuta și cu durerile de cap? Poți adăuga câteva felii de lămâie în apă sau în ceai sau poți freca o felie de tâmplele și fruntea ta.



Durere în gât

Simți durere în gât sau mucus? Amestecă 2 lingurițe de oțet de mere, 2 lingurițe de miere și 1-2 linguri de suc de lămâie cu puțină apă fierbinte. Acest amestec îți va liniști gâtul și vitamina C îți va ajuta sistemul imunitar.



Acnee

Te lupți cu acneea și simți că ai pierdut bătălia? Încearcă să folosești lămâie pentru a reduce și a trata acneea. Spală-ți fața cu săpun și apă caldă. Aplică suc de lămâie proaspăt stors pe o dischetă demachiantă de bumbac și tamponează zonele afectate. Lasă să acționeze peste noapte. Dimineața, clătește-ți tenul cu apă rece și șterge-te cu un prosop moale. Repetă procesul zilnic înainte de culcare.

Dacă ai tenul sensibil, diluează sucul de lămâie cu apă.



Mușcături de insecte

Știai că lămâile au proprietăți anti-mâncărime? Înmoaie puțină vată în niște suc de lămâie și aplică pe zona cu mâncarime.



Puncte negre

Ai 5 minute la dispoziție? Aceasta va fi cea mai rapidă soluție pentru problemele tale cu punctele negre. Unge jumătate de lâmâie cu puțină miere și freacă zonele predispuse la puncte negre precum nasul și bărbia. Lasă amestecul de lămâie și miere pe față timp de 5 minute, apoi limpezește-ți fața cu apă rece. Vei vedea imediat rezultatele.



Unghii îngălbenite

Anumite lacuri sau oje îngălbenesc unghiile.

Încearcă această soluție naturală din doar 3 ingrediente și petele de pe unghii vor dispărea. Amestecă 1 lingură de bicarbonat de sodiu, 1/2 linguriță de ulei de măsline și puțină zeamă de lămâie și freacă amestecul pe mâini și unghii, folosind o periuță de dinți moale. Lasă amestectul să acționeze timp de aproximativ 5 minute, apoi clătește-te cu apă caldă.



Pietre la rinichi

În timp ce rinichii fac o treabă bună pentru a elimina toxinele din organism, ei au nevoie și de sprijin. Lămâia este bogată în acizi citrici care împiedică formarea pietrelor. Rinichii vor mai mai sănătoși datorită consumului de limonadă.



Pierderea în greutate

Mulți oameni se luptă cu kilogramele în plus și cu complicațiile care vin odată cu ele.

Folosirea lămâii în procesul de slăbit este destul de populară. Consumul de apă caldă cu lămâie reduce pofta de mâncare și îmbunătățește digestia. Se poate adăuga și puțină miere pentru un plus de dulceață.



Răceală și gripă

Se amestecă 2 linguri de miere, zeama de la o lămâie și ceai fierbinte. Această băutură nu va ajuta doar la tratarea răcelii și gripei, ci îmbunătățește și calitatea somnului.