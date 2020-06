Ce spune culoarea ochilor despre personalitatea ta

Descoperă ce spune culoarea ochilor tăi despre personalitatea ta, pentru că încă mai ai multe de aflat despre tine!



Știința spune că oamenii cu aceeași culoare a ochilor tind să împărtășească unele trăsături comune.



Ești, în general, rapid/ă sau lent/ă atunci când vine vorba de rezolvarea problemelor? Reziști la stres sau cedezi de la primul hop? Indiferent unde te încadrezi, anumite trăsături pot fi în strânsă legătură cu culoarea ochilor tăi.



De fapt, știința a descoperit că nuanța ochilor noștri ne poate spune multe despre cine suntem și poate ajuta la determinarea trăsăturilor noastre de personalitate. Știm deja câtă emoție pot transmite ochii, dar s-a dovedit că aceștia joacă un rol important și în ceea ce privește caracterul nostru.



Un studiu realizat la Universitatea Orebro din Suedia a constatat că genele responsabile de formarea lobilor frontali ai creierului nostru ne afectează și culoarea ochilor. Din această cauză, oamenii de știință susțin că persoanele cu aceeași culoare a ochilor pot avea trăsături de personalitate comune.



Și, acesta nu este singurul studiu științific care atestă acest lucru. Psihologul Universității din Edinburgh, Dr. Anthony Fallone a ajuns la o concluzie similară când a studiat subiectul.



"Ochiul este atât de strâns legat neurologic de creier, încât l-ai putea numi singura parte a creierului nostru pe care o poți vedea din afară", spune dr. Fallone. "Pare să dețină indicii vitale asupra funcției creierului nostru."



Cercetătorii au descoperit că nuanța ochilor noștri poate avea o influență semnificativă asupra comportamentelor noastre, a sănătății mintale și a toleranței la durere.



Ochi căprui deschis spre mediu

Aceasta este cea mai răspândită culoare a ochilor din lume. Aproximativ 79% din populația lumii are această nuanță a ochilor. Persoanele cu ochii căprui tind să fie încrezătoare și hotărâte.

De asemenea, sunt foarte bune în ceea ce privește gestionarea conflictului, deoarece sunt oameni agreabili, dispuși să asculte punctele de vedere ale altora înainte de a și le exprima pe ale lor. Oamenii cu ochii căprui au un timp de reacție foarte rapid, ceea ce îi face să exceleze în sporturi precum tenisul.



Ochi căprui închis sau negri

Ochii căprui închis sunt, de obicei, foarte pigmentați, făcându-i să pară uneori aproape negri. Ochii căprui închis sau negri au mai multă melanină decât ochii maro deschis spre mediu. Dacă ai ochii maro închis sau negri, este posibil să împărtășești multe din trăsăturile persoanelor cu ochii căprui deschis spre mediu. Totuși, cel mai probabil ești mult mai încrezător/oare decât persoanele din cealaltă categorie. Oamenii cu această culoare a ochilor sunt lideri înnăscuți și șefi excelenți, întotdeauna pregătiți să înfrunte lumea.

Aceștia nu sunt genul care să urmeze mulțimea, însă se așteaptă ca mulțimea să îi urmărească. Noțiunea de înfrângere nu există pentru ei.



Ochi hazel

Culoarea unică a ochilor hazel este rezultatul combinației dintre maro și chihlimbar cu o sclipire aparte. Din acest motiv, ochii alun, cum mai sunt denumiți, par să-și schimbe adesea culoarea în funcție de mediul lor. Doar 5% din populația lumii are acești ochi hazel. Oamenii cu această culoarea a ochilor sunt într-adevăr speciali. La fel ca paleta unică de culori a ochilor lor, niciodată două personalități nu se vor asemăna. De aceea, poate fi greu de identificat trăsăturile exacte pentru această culoarea a ochilor. Cu toate acestea, o caracteristică comună ar fi independența. De asemenea, persoanele cu ochi hazel sunt foarte greu de citit, dar misterul lor este ceea ce îi atrage pe cei din jur. Nimeni nu le poate rezista!



Ochi verzi

Doar 2% din populația lumii are ochii verzi.

Mulți spun că verdele este cea mai exotică și mai seducătoare culoare ochilor și, se pare, că știința este de acord. Într-un studiu, 29% dintre participanți au asociat ochii verzi cu sexualitatea, 25% cu creativitatea și 20% cu viclenia. De asemenea, 60% dintre participanți și-ar dori să își schimbe culoarea ochilor, iar 27% dintre ei ar alege culoarea verde. Desigur, oamenii cu ochii verzi au mult mai multe lucruri de oferit decât aspectul lor atrăgător. Echilibrul melaninei în ochii verzi contribuie la un amestec frumos de trăsături de personalitate ale ochilor căprui și ale ochilor albaștri.

Oamenii cu ochi verzi au un comportament plăcut, sunt puternici și grijulii. De asemenea, tind să fie destul de imprevizibili, creativi și buni în afaceri, chiar și atunci când lucrurile devin stresante.



Ochi albaștri

Cercetătorii de la Universitatea Copenhaga au descoperit că ochii albaștri sunt "o mutație genetică care a avut loc acum 6-10.000 de ani și că aceasta este cauza culorii ochilor tuturor oamenilor cu ochi albaștri vii pe planetă astăzi", adică un fenomen relativ nou în lunga istorie a evoluției umane.

În esență, acest lucru înseamnă că toți oamenii cu ochi albaștri, care alcătuiesc 8-10% din populația lumii, sunt legați între ei prin faptul că toți au un singur strămoș în comun. Nuanța albastru deschis a ochilor este uneori asociată cu a fi moale și timid. Cu toate acestea, oamenii cu ochii albaștri sunt de fapt opusul acestor lucruri. De fapt, persoanele cu ochii albaștri ar putea fi cei mai puternici dintre noi toți, deoarece studiile au descoperit că persoanele cu ochii albaștri sunt mai capabili să tolereze durerea decât cei cu orice altă culoare a ochilor.

Cei cu ochii albaștri știu să-și gestioneze emoțiile și le pot gestiona foarte bine pe cele negative. Precauția face parte, de asemenea, din natura lor, așa că au tendința de a evalua cu atenție persoanele și situațiile înainte de a acționa.



Ochi gri

Această culoare a ochilor este o variație a ochilor albaștri și este extrem de rară. Se estimează că mai puțin de 1% din populația lumii are ochii cenușii. Dacă ai ochi cenușii, trăsăturile tale de personalitate pot varia în funcție de faptul că ochii tăi sunt gri închis sau gri deschis.

Ochii gri deschis au mult mai puțină melanină decât ochii gri închis. Cei cu ochii gri deschis tind să fie foarte precauți cu oamenii. Nu vor lăsa pe nimeni să intre în viața lor înainte de a fi complet siguri că aceștia merită cu adevărat. Odată ce se vor deschide, ei vor arăta multă afecțiune. Cei cu ochii gri închis, pe de altă parte, sunt cu mult diferiți. Au cea mai echilibrată personalitate dintre toate culorile ochilor. Au două laturi separate ale personalității și știu mereu pe care trebuie să o arate.

Cu alte cuvinte, pot fi și buni, dar și puțin răi, în funcție de situație. Întotdeauna au pe umăr un mic diavol și un îngeraș care le șoptesc ce să facă.