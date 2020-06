S-a descoperit!! De ce trăiesc femeile mai mult decât bărbații?

Bărbații îmbătrânesc prematur și au o speranță de viață mai mică decât femeile. De ce trăiesc femeile mai mult decât bărbații? Ce fac ele în plus, în minus sau diferit? Da, s-a descoperit!



Factorii responsabili de îmbătrânirea prematură includ în mod cert stilul de viață și nutriția. Sunt cei mai importanți dar nu singurii. Ei se află în corelație și cu diferitele patologii ale celor două sexe. Și mai contează și cum acționează fiecare pentru a preveni instalarea sau agravarea bolilor. Se pare că femeile sunt mult mai atente la aceste aspecte. O speranță de viață mai mare se datorează și unei mai bune supravegheri a sănătății. Controale de rutină mai dese, disciplină în urmarea tratamentelor, respectarea dietei recomandate. Toate acestea, împreuna, oferă femeilor cinci ani în plus de viață față de bărbatț. Observarea stilului de viață al femeilor și bărbaților cu vârste peste 40 de ani a scos la iveală diferențe. Chiar mari, după analiza a 4.000 de subiecți. În primul rând că femeile mănâncă diferit față de bărbați. Este notabil că ele consumă semnificativ mai multe proteine. Apoi, și cantitățile de vitamine A și C dar și de acid folic sunt mai mari în dieta lor. În plus, doamnele au o relație bună cu fructele și legumele și mănâncă preponderent acasă. Sau „mâncare de acasă' atunci când se află la servici. Bărbații, în schimb, servesc frecvent prânzul și cina în afara casei și în general apelează la variantele rapide. Avantajele pe care le au femeile ca urmare a consumului crescut de legume vin din acțiunea antioxidantă a polifenolilor, carotenoizilor, vitaminelor și mineralelor conținute de acestea.



„Greșelile' pe care le fac bărbații nu sunt doar de ordin alimentar. Nu țin numai de ceea ce au în farfurie ci și în… pahar. Ei consumă de trei ori mai mult alcool decât femeile. Și – surpriză! – le întrec și la consumul de băuturi zaharoase. Dacă mai adăugăm și fumatul, la care procentual le depășesc pe femei cu 19%, tabloul este complet.



Recomandări „de viață lungă', pentru bărbați



- asigurarea unui necesar de proteine zilnic (carne, pește, brânză), la felul principal al mesei de prânz;



- creșterea consumului de legume verzi pentru un aport de acid folic;



- includerea în dietă a laptelui și produselor lactate, care furnizează aminoacizi esențiali, calciu, vitaminele A și B12, zinc și seleniu;



- limitarea alcoolului la două pahare de vin pe zi (a câte 125 ml fiecare);



- reducerea numărului de țigări sau renunțarea la acest obicei.