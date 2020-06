A fost lansat „Catalogul Vinurilor de Aur 2019”

Brandul ”Vinul Moldovei” a prezentat „Catalogul Vinurilor de Aur 2019”, unde şi-au găsit loc cele mai apreciate vinuri la concursurile internaționale de profil. Aceasta este cea de-a doua ediție a catalogului, iar inițiativa Oficiului Național al Viei și Vinului (ONVV) vine după ce anul trecut Republica Moldova a înregistrat un număr dublu de medalii – 842 de distincții - la competițiile de specialitate de peste hotare, transmite MOLDPRES.



Potrivit ONVV, 77 de vinuri de la 44 de vinării din țară pot fi descoperite în cea de-a doua ediție a „Catalogului Vinurilor de Aur”, pentru 2019. Ghidul este o invitație pentru cei care-i răsfoiesc paginile să cunoască și să savureze cele mai rafinate succese ale sectorului vitivinicol, să contribuie la promovarea culturii de consum a vinurilor de calitate și să devină ambasadori ai produsului mândriei naționale – Vinul Moldovei.



În anul 2019, vinurile autohtone au obținut 842 de distincții la 43 de concursuri internaționale de profil. Vinificatorii reuniți sub umbrela brandului vinicol de țară „Vinul Moldovei. O legendă vie” și-au completat palmaresul cu 345 de medalii de aur, 263 – de argint și 132 – de bronz.



„Catalogul Vinurilor de Aur 2019 demonstrează că Vinul Moldovei este apreciat de juriile internaționale cu cele mai înalte calificative, sporind interesul și cucerind admirația consumatorilor din întreaga lume. Avem certitudinea că acest trend ascendent va continua și în următorii ani, iar tot mai mulți cunoscători și pasionați de vinuri premium vor descoperi terroir-ul specific, soiurile noastre autohtone, buchetele îndrăznețe – toate sub semnul calității al Vinului Moldovei. „Catalogul vinurilor de aur 2019” vine să vă ghideze în descoperirea vinurilor noastre de calitate, rezultatul eforturilor depuse de fiecare vinificator în parte, cu susținerea Oficiului Național al Viei și Vinului și a partenerilor”, a estimat Gheorghe Arpentin, directorul Oficiului Național al Viei și Vinului.



„Catalogul Vinurilor de Aur 2019” este disponibil online pe pagina de Facebook a Wine of Moldova, pagina web oficială, în limbile română, rusă și engleză pentru toți cei interesați să descopere Vinul Moldovei.



Participarea vinificatorilor moldoveni reuniți sub brandul vinicol de țară „Vinul Moldovei. O legendă vie” la competițiile internaționale de profil a fost sprijinită de Oficiul Național al Viei și Vinului, care susține promovarea vinurilor moldovenești atât pe piața internă, cât și pe cele internaționale.