Ce spun astrele azi, 21 iunie

Berbec

Stresul te-ar putea face sa te simti mai slab decat de obicei. S-ar putea sa fii tentat sa ramai acasa, sa te odihnesti si sa iti recuperezi energiile. Fa acest lucru daca poti. In caz contrar, s-ar putea sa nu poti oferi proiectului tau concentratia de care are nevoie si, prin urmare, s-ar putea sa nu indeplinesti conditiile atat cat crezi ca ar trebui. Daca simti ca nu poti ramane acasa, incearca sa lucrezi singur, astfel incat sa nu iti distragi atentia.



Taur

S-ar putea sa te simti astazi un pic sumbru si poate nu ai idee de ce. S-ar putea sa fie o idee buna sa iti retraiesti pasii din ziua trecuta. Uita-te in interior pentru a afla daca s-ar putea sa fi vazut ceva ce ar fi putut trezi amintiri inconstiente din trecut. Elibereza-ti traumele din trecut si vei simti ca o greutate grea a cazut de pe umerii tai.



Gemeni

Unul dintre cei mai apropiati prieteni ar putea fi astazi intr-o dispozitie putreda. Aceasta persoana poate fi scurta la discutii cu toata lumea si nu este inclinata sa comunice de nici un fel. Acest lucru s-ar putea datora mai mult problemelor personale si putin, daca este ceva, are de-a face cu tine sau cu oricine altcineva. Probabil ca vei decide sa-l lasi singur sa lucreze la lucrurile sale si tu sa continui cu propria afacere. Acesta este cel mai intelept curs al actiunii.



Rac

Un proiect de care esti mai incantat ar putea necesita astazi o munca solitara intensa. Uneori s-ar putea sa te simti ca si cum peretii s-ar inchide asupra ta, dar trebuie sa te concentrezi pentru a obtine cele mai bune rezultate posibile. De asemenea, va trebui sa faci pauze ocazionale pentru a iti limpezi mintea. Cu toate acestea, exista posibilitatea sa fii multumit de ceea ce ai realizat pana la sfarsitul zilei.



Leu

Ai petrecut mult timp fortandu-ti corpul? Daca da, este posibil sa simti efectele astazi. Durerea musculara si epuizarea lor ar putea sa-si spuna cuvantul. Uita de proiecte si sarcini si ai grija de tine un timp. Incearca sa te odihnesti. Nu vei fi bun pentru nimeni daca te faci martir. Maine ar trebui sa fii din nou ca la inceput.



Fecioara

O noapte tulbure, cu putin somn, te-ar putea face sa te simti ciudat si sa nu iti placa sa socializezi mult azi. Daca poti, incearca sa lucrezi la proiecte doar acasa, unde poti sa te opresti si sa tragi un pui de somn, daca vrei. Este posibil ca concentratia ta sa nu fie ceea ce este de obicei, dar daca te izolezi de distrageri, ar trebui sa fii fericit cu ceea ce realizezi. Intre timp, ai grija de tine.



Balanta

Poate ca ti-ai putut vedea prieteni sau vecini cu o zi in urma, dar astazi nu iti place sa socializezi. Tulpina nervoasa si alte stresuri te-ar putea lasa mai mult in dispozitia de a dori sa fii singur. Cu toate acestea, din moment ce prietenii tai ar putea fi conectati cu afacerea ta, nu vei dori sa ii eviti. Cel mai bun lucru de facut este sa stai in stransa comunicare cu ei. Realizeaza ceea ce iti doresti cat mai repede.



Scorpion

Probabil ca nu te vei simti azi foarte social. De fapt, este posibil sa doresti sa lucrezi doar la proiectele si sarcinile importante daca poti . Acest lucru ar putea fi bun pentru tine, deoarece probabil ca trebuie sa te concentrezi fara a fi distras. Totusi, ar trebui sa iesi in lume la un moment dat in timpul zilei. Poate doresti sa fii singur, dar va trebui totusi sa simti ca apartii de ceva.



Sagetator

Nevoia de a te concentra poate necesita sa te izolezi pentru a te putea lucra la sarcina pe care o ai la indemana. Acest lucru este bun, pentru ca probabil vei realiza mult mai mult decat ai face altfel si vei fi multumit de ceea ce ai facut. Sefii ar trebui sa fie multumiti de tine, dar cu toate acestea, ai grija sa nu joci in timp ce lucrezi. Ai putea sa faci unele lucruri gresite si sa simti efectele mai tarziu.



Capricorn

Cercetarea pe un subiect legat de un proiect te-ar putea indruma catre un loc in care poti citi fara a fi distras constant. Concentratia ta este mare si probabil ca vei realiza multe in aceasta privinta. Desi s-ar putea sa nu gasesti materialul atat de interesant pe cat ai spera, calitatea muncii pe care o produci va atrage atentia oamenilor cu autoritate.



Varsator

Astazi s-ar putea sa petreci mult timp ruland misiuni. Ai putea sa te duci in vizita la prieteni sau vecini, dar probabil nu vei simti nevoia sa te opresti si sa vorbesti cu ei. Esti apt sa lucrezi la ceva important la care vei dori sa te intorci cat mai curand. Cu toate acestea, traficul sau alte intarzieri ar putea aparea in calea ta. Nu te enerva. Mergi cu fluxul si vei realiza ceea ce doresti.



Pesti

Alte responsabilitati ar putea sa te forteze sa amani lucrarile la proiecte personale care inseamna mult pentru tine. Acest lucru ar putea fi frustrant si este posibil sa doresti sa te stapanesti cu tot ce trebuie sa faci si sa te implici in rezolvarea problemei cat mai curand posibil. Vei putea face acest lucru atat timp cat nu lasi frustrarile sa scoata ce e mai bun din tine. Nu sabota eforturile.