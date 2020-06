3 alimente cu efect antirid pe care trebuie să le consumi

Avocado menţine pielea tânără, elastică şi strălucitoare, datorită conţinutului bogat în vitamina E şi grăsimi sănătoase.



Alimentaţia sănătoasă are un rol esenţial pentru sănătatea pielii. De aceea, trebuie să te asiguri că pe lângă ritualul de îngrijire trebuie să fii atentă şi la alimentele pe care le consumi pentru a avea un ten curat şi strălucitor.

Iată care sunt cele trei alimente pe care ar trebui să le consumi zilnic datorită bogăţiei de nutrienţi care protejează pielea şi o hidratează



1. Avocado

Este o sursă excelentă de vitamina E şi vitamina C, ambele cu rol benefic pentru piele, conferindu-i elasticitate şi fermitate. De asemenea, avocado mai are şi un conţinut mare de grăsimi sănătoase care hrănesc pielea şi o hidratează.



2. Fructele de pădure

Au un conţinut ridicat de antioxidanţi care protejează pielea de factorii externi. De asemenea, fructele de pădure ajută la regenerarea pielii, redându-i astfel strălucirea. Alege în special afinele sălbatice şi zmeura, deoarece abundă în antocianine, substanţe care apără protejează pielea şi intensifică efectul vitaminei C.



3. Ceaiul verde

Optează pentru ceaiul verde în locul cafelei, deoarece are un conţinut bogat în catechine. Aceste substanţe protejează pielea de factorii externi şi au efect antirid. Este de preferat să alegi ceaiul frunze, deoarece pliculeţele cu ceai verde au mai puţini nutrienţi esenţiali. O cantitate foarte mare de catechine se găseşte în ceaiul matcha, o pulbere de ceai verde foarte concentrată.

Adaugă zeamă de lămâie de fiecare dată când bei ceaiul verde, deoarece împreună au un puternic efect regenerant asupra pielii.